ГНС информирует о рисках: предприниматели получили 40 тысяч сообщений о низких выручках и проблемах с РРО

Государственная налоговая служба внедряет сервисные методы во взаимодействии с налогоплательщиками. Для помощи в своевременном выявлении и исправлении возможных ошибок ГНС направила предпринимателям более 40 тысяч информационных сообщений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Все эти оповещения поступают непосредственно в Электронный кабинет плательщика. Налоговики начали использовать этот инструмент со второго полугодия 2025 года. Новая практика предполагает, что вместо немедленного назначения налоговых проверок ГНС сначала посылает предупреждения и предлагает владельцу бизнеса самостоятельно оценить текущую ситуацию на предприятии.

Эти письма носят исключительно информационный характер и не являются официальными актами нарушений. Налоговая служба указывает предпринимателям потенциальные несоответствия в отчетности, что позволяет компаниям избежать начисления штрафов и проведения фискальных проверок в будущем.

В частности, информационные сообщения от ГНС фиксируют следующие рисковые критерии:

проведение расчетных операций исключительно в безналичной форме;

низкие объемы выручки — менее 20 тыс. грн, что может свидетельствовать о несоответствии реальным затратам на содержание бизнеса;

превышение количества зарегистрированных активных кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) над количеством официально трудоустроенного персонала в штате компании.

Определенная часть представителей бизнеса уже реагирует на полученные цифровые письма путем предоставления письменных пояснений или представления уточняющих налоговых деклараций. Предоставление ответа субъектами хозяйствования на такие сообщения не обязательно, однако своевременный анализ указанных рисков помогает избежать проблем в будущем.

Напомним, ГНС утвердила Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый "Клуб белого бизнеса") по состоянию на май. В обновленный список вошел 9 251 предприятие.