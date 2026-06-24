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Регионы получат 6,6 млрд грн на выплату зарплат бюджетникам: государство компенсирует до 80% расходов

Юлия Свириденко
Премьер Юлия Свириденко / Правительственный портал

Правительство распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных заработных плат работникам образования и социальной сферы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Средства направлены в бюджеты всех 24 областей. Объем финансирования для каждого региона определялся индивидуально с учетом потребностей в дополнительных расходах на оплату труда и финансовой возможности местных бюджетов самостоятельно обеспечить повышение зарплат.

По словам Свириденко, механизм распределения предполагает большую государственную поддержку для регионов с более низким уровнем собственных доходов.

В частности:

  • для областей и общин, где продолжаются или возможные боевые действия, государство компенсирует 80% необходимых расходов на повышение зарплат;
  • для местных бюджетов с недостаточной финансовой способностью уровень компенсации составляет от 50 до 80%.

Таким образом, правительство стремится обеспечить выплату повышенных заработных плат педагогам и социальным работникам независимо от финансовых возможностей отдельных регионов.

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало   калькулятор для точного расчета заработной платы учителя   с учетом повышения. Калькулятор предназначен для индивидуального расчета заработной платы с учетом должностного оклада, надбавок и доплат.

С помощью инструмента можно сформировать индивидуальное расчетное письмо с полной структурой зарплаты и использовать его для сравнения с фактическими начислениями.

Автор:
Татьяна Гойденко