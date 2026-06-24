Регіони отримають 6,6 млрд грн на виплату зарплат бюджетникам: держава компенсує до 80% витрат

Уряд розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціальної сфери.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти спрямовано до бюджетів усіх 24 областей. Обсяг фінансування для кожного регіону визначався індивідуально з урахуванням потреб у додаткових видатках на оплату праці та фінансової спроможності місцевих бюджетів самостійно забезпечити підвищення зарплат.

За словами Свириденко, механізм розподілу передбачає більшу державну підтримку для регіонів із нижчим рівнем власних доходів.

Зокрема:

для областей і громад, де тривають або можливі бойові дії, держава компенсує 80% необхідних витрат на підвищення зарплат;

для місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень компенсації становить від 50% до 80%.

Таким чином уряд прагне забезпечити виплату підвищених заробітних плат освітянам і соціальним працівникам незалежно від фінансових можливостей окремих регіонів.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення. Калькулятор призначений для індивідуального розрахунку заробітної плати з урахуванням посадового окладу, надбавок і доплат.

За допомогою інструмента також можна сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати та використати його для порівняння з фактичними нарахуваннями.