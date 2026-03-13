У МОН розробили калькулятор для розрахунку зарплати вчителів

Міністерство освіти та науки України розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МОН.

Зазначається, що з січня 2026 року заробітна плата педагогів зросла на 30%. Кошти на виплати були перераховані громадам. Наступний етап підвищення — ще на 20% — запланований на вересень 2026 року.

Калькулятор призначений для індивідуального розрахунку заробітної плати з урахуванням посадового окладу, надбавок і доплат. За допомогою інструмента також можна сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати та використати його для порівняння з фактичними нарахуваннями.

За словами заступниці міністра освіти і науки Анастасії Софієнко, у 2026 році передбачені кошти для підвищення заробітної плати вчителів загалом на 50%. Перша хвиля підвищення — на 30% — відбулася з початку року.

Водночас наголошується на необхідності виплати підвищених зарплат без скорочення надбавок. Більшість громад цієї норми дотримуються, а частка громад, де спостерігалося значне зменшення надбавки за престижність праці, скоротилася приблизно до 3%.

Калькулятор зарплати вчителя розроблено Міністерством освіти і науки України спільно з експертами програми Polaris "Підтримка багаторівневого врядування в Україні". Програма фінансується урядом Швеції через Sida та реалізується організацією SALAR International.

У разі розбіжностей або запитань щодо нарахування заробітної плати за січень 2026 року передбачена можливість залишити звернення через спеціальну форму. Також із питань нарахування зарплати працює гаряча лінія для громад.

Додамо, середня зарплата вчителів у вересні 2025 році становила 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою.

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:

понад 3 роки — 10% від посадового окладу;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери. Вчителям обіцяють поетапне зростання: +30% із 1 січня 2026 року та ще +20% із 1 вересня.