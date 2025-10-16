Нова цифрова платформа допоможе педагогам планувати уроки: що відомо

Міністерство освіти і науки України спільно зі Світовим банком та студією EdEra запускає цифрову платформу “Освіта для життя”. Ресурс допомагає вчителям планувати уроки, знаходити державні стандарти та навчальні матеріали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Про платформу

Це перший комплексний цифровий ресурс, який збирає всі матеріали для роботи вчителя в одному місці. Платформа дозволяє швидко знайти державні стандарти для всіх рівнів освіти, освітні програми, концептуальні засади різних галузей, добірки вправ для розвитку конкретних компетентностей, приклади міжпредметної інтеграції та інструменти оцінювання.

Ресурс пропонує практичні приклади та ідеї для втілення у навчальному процесі: як поєднувати різні галузі, які вправи застосовувати, як формувати наскрізні вміння. Водночас платформа не нав’язує єдиний підхід, а дає педагогам свободу створювати власний стиль викладання, враховуючи особливості конкретного класу та індивідуальність учителя. Це інструмент для професійної творчості, який поєднує державні стандарти освіти з щоденною практикою навчання в класі.

Основні можливості платформи

1. Навігація в освітніх галузях

Концептуальні засади для 9 освітніх галузей: мета, структура, ключові компетентності, особливості викладання.

Доступ до державних стандартів для початкової, базової та старшої школи та типових освітніх програм.

2. Чіткий поступ навчання з 1 до 12 класу

Інтерактивний стандарт, який показує прогрес учнів протягом всього шкільного навчання.

Демонстрація прикладів завдань, зв’язку ключових компетентностей, наскрізних умінь та результатів навчання.

Допомагає вчителю організувати компетентнісно орієнтоване та послідовне навчання.

3. Приклади реалізації наскрізних умінь та ключових компетентностей

Розвиток умінь: читання з розумінням, критичне мислення, навчання впродовж життя, ініціативність, підприємливість, екологічна грамотність, здоров’язбережувальна, соціальна та громадянська компетентності.

Я-орієнтири для кращого розуміння учнями себе, своїх здібностей та потреб.

4. Бібліотека вправ та завдань

Добірки вправ для розвитку конкретних компетентностей — від критичного мислення до креативності.

Можливість обирати вправи залежно від потреб класу та цілей уроку.

5. Інструменти для міжпредметної інтеграції

Показує, як різні галузі можна поєднувати в одному уроці (наприклад, біологія та фізкультура).

Особлива увага до мистецької, технологічної та природничої галузей, апробованих у 62 школах з вересня 2025 року.

6. Можливість спільного наповнення

Вчителі та методисти можуть ділитися власними завданнями та ідеями для банку компетентнісних матеріалів через email: [email protected] .

7. Інструменти оцінювання

Путівники для оцінювання результатів навчання та компетентностей учнів.

Допомагають відстежувати прогрес і коригувати освітній процес.

Для кого призначена платформа?

Платформа створена для вчителів і методистів, які прагнуть:

системно планувати освітній процес відповідно до державних стандартів;

створювати цікаві та актуальні навчальні матеріали;

інтегрувати різні предмети та галузі для формування у учнів цілісного розуміння світу;

розвивати в учнів знання та вміння, необхідні для розв’язання реальних проблем;

мати швидкий і зручний доступ до всіх необхідних освітніх документів та ресурсів.

Про "Освіту для життя"

"Освіта для життя" — це комплексна програма Міністерства освіти і науки України, спрямована на підтримку реформи НУШ. Мета програми — зробити навчання послідовним і зрозумілим для дітей, щоб школа не лише передавала знання, а й навчала їх застосовувати, готуючи учнів до життя в сучасному мінливому світі.

Основою програми є концепції 9 освітніх галузей, які доповнюють державні стандарти загальної середньої освіти. На їхній базі до 2030 року планується провести комплексні зміни: оновлення навчальних програм, програм професійного розвитку для вчителів, підходів до створення підручників та модернізацію шкільних освітніх просторів.

Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти напідвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери. Вчителям обіцяють поетапне зростання: +30% із 1 січня 2026 року та ще +20% із 1 вересня.