Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть подвійну щомісячну доплату

Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4 тис. грн, а всі інші педагоги – 2 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду", - сказала вона.

Очільниця уряду уточнила, що доплата стосуватиметься 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Свириденко зауважила, що кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

Крім того, у бюджеті на 2026 рік уряд передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:

понад 3 роки — 10% від посадового окладу;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери. Вчителям обіцяють поетапне зростання: +30% із 1 січня 2026 року та ще +20% із 1 вересня.