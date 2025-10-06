Запланована подія 2

Учителя на прифронтовых территориях будут получать двойную ежемесячную доплату

Правительство увеличило доплаты учителям на прифронтовых территориях

Учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4 тыс. грн, а все остальные педагоги – 2 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение было принято на заседании правительства", - сказала она.

Глава правительства уточнила, что доплата будет касаться 25 тысяч учителей, работающих в 84 общинах Днепровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Свириденко отметила, что средства будут начислены в октябре за период с 1 сентября этого года.

Кроме того, в бюджете на 2026 год правительство предусмотрело повышение зарплаты педагогов на 50%.

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей   формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:

  • свыше 3 лет - 10% от должностного оклада;
  • более 10 лет - 20%;
  • более 20 лет – 30%.

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на   повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы. Учителям   обещают   поэтапный рост: +30% с 1 января 2026 и еще +20% с 1 сентября.

Автор:
Светлана Манько