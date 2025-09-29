Повышение зарплаты учителям: Гетманцев призывает выполнить нормы закона об образовании

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев настаивает на необходимости выполнить закон "Об образовании" и гарантировать учителю самой низкой категории доход в три минимальных заработных плат.

Как пишет Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Телеграмм.

Он считает, что план пересмотра зарплат учителей на 50% в проекте бюджета на 2026 год – положительный шаг, но точно не достаточный.

"Мы наконец-то должны выполнить 61 Статью ЗУ «Об образовании» и гарантировать три минимальные зарплаты учителю самой низкой категории. Сделать это сейчас, несмотря на войну. Потому что когда молодой учитель получает 6 тысяч гривен зарплаты на руки – это же невозможно прожить", - подчеркнул нардеп.

Он убежден, что именно поэтому много профессиональной и талантливой молодежи уходит из профессии и ищет другую работу.

Гетманцев также акцентировал внимание на том, что при решении проблемы зарплаты педагогов, нужно не забывать о разных их категориях, например – о воспитателях детсадов.

"Не думаю, что мы можем представить, как это, когда люди жизнь отдают работе с маленькими детьми. При этом самые высокие зарплаты воспитателей – 9,5 тысячи гривен", - подчеркнул нардеп, добавив, что государство не может самоустраняться от этого вопроса.

О повышении зарплат педагогам

Согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно будут выплачивать доплату за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн. (примерно 1 тыс. грн. "на руки").

Начиная с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн "на руки").

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:

свыше 3 лет - 10% от должностного оклада;

более 10 лет - 20%;

более 20 лет – 30%.

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы.