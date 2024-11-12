Повышение зарплат учителям отложили до конца войны, а установили ежемесячную доплату

Кабинет министров перенес реализацию постановления №822, которым предусмотрено увеличение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов до отмены военного положения. В то же время учителя будут получать ежемесячную доплату к заработной плате.

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Об этом говорится в постановлении правительства №1286, которое было принято 8 ноября 2024 года.

Правительство уже несколько лет останавливает выполнение постановления от 2019 года № 822, которое обязывало повышать зарплаты учителям. Согласно этому постановлению, на 1 января 2025 г. зарплата учителей должна была составлять 17 424 гривен, что соответствует коэффициенту 4,84 от прожиточного минимума.

Но из-за нехватки денег в бюджете и сложной экономической ситуации правительство вынуждено было заморозить действие этого постановления до конца года, следующего после завершения военного положения.

Постановлением № 1286 правительство установило педагогическим работникам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности ежемесячную доплату за особые условия труда.

Она будет составлять:

с 1 января 2025 года 1300 гривен (1000 грн "на руки").;

с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, – 2600 гривен (2000 грн "на руки").

Отмечается, что размер доплаты педагогическому работнику будет определяться пропорционально объему учебной нагрузки и/или объему педагогической работы, которую выполняет работник.

На размер доплаты не будет влиять стаж педагога или месторасположение заведения, в котором он работает, сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой.

По его словам, механизм выплаты доплат не потребует каких-либо дополнительных действий от учителей.

В государственном бюджете на это будет выделено 12 млрд грн, получаемых государством от иностранных партнеров.

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так: