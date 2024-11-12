Підвищення зарплат вчителям відклали до кінця війни, натомість встановили щомісячну доплату

Кабінет міністрів переніс реалізацію постанови № 822, якою передбачено збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів до скасування воєнного стану. Натомість вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати.

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Про це йдеться у постанові уряду № 1286, яка була ухвалена 8 листопада 2024 року.

Уряд уже декілька років поспіль зупиняє виконання постанови від 2019 року № 822, яка зобов’язувала підвищувати зарплати вчителям. Згідно з цією постановою, на 1 січня 2025 року зарплата вчителів повинна була становити 17 424 гривень, що відповідає коефіцієнту 4,84 від прожиткового мінімуму.

Але через брак грошей у бюджеті та складну економічну ситуацію уряд змушений був заморозити дію цієї постанови до кінця року, наступного після завершення воєнного стану.

Натомість постановою № 1286 уряд встановив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці.

Вона становитиме:

з 1 січня 2025 року 1300 гривень (1000 грн "на руки").;

з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, - 2600 гривень (2000 грн "на руки").

Зазначається, що розмір доплати педагогічному працівникові визначатиметься пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, яку виконує працівник.

На розмір доплати не впливатиме стаж педагога чи місце розташування закладу, в якому він працює, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, механізм виплати доплат не потребуватиме будь-яких додаткових дій від учителів.

У державному бюджеті на це буде виділено 12 млрд грн, які держава отримує від іноземних партнерів.

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так: