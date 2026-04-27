"Укрсахар" заявляет о минимальных посевах сахарной свеклы за время независимости Украины

"Укрсахар" предупреждает о риске наименьших посевных площадей сахарной свеклы за время независимости из-за заморозков и пылевых бурей.

Как пишет Delo.ua , об этом заявила председатель правления "Укрсахар" Яна Кавушевская в комментарии Latifundist.com.

По ее словам, посевная кампания проходит в сложных условиях: третья волна заморозков повреждает ранние посевы, а пылевые бури уже уничтожили более 3 тыс. га, которые придется пересевать.

Кроме того, еще около 15% площадей находятся в зоне риска из-за погодных факторов. В то же время, не все хозяйства готовы повторно инвестировать в посев свеклы, что может привести к дальнейшему сокращению площадей.

По оценкам ассоциации, в этом году общие посевы культуры составляют около 160 тыс. га, что уже ниже официальных прогнозов и может снизиться еще больше.

В результате отрасль может получить наименьшие площади посевов свеклы по меньшей мере с конца 1990-х годов, а фактически за весь период независимости. Для сравнения, в 1980-90-х годах в Украине засевали более 1,5 млн га этой культуры.

Напомним, Украина успешно завершила сезон сахароварения 2025 года, финальная точка в котором была поставлена 1 февраля 2026 года. Совместными усилиями 26 заводов "Укрсахара" и еще одного предприятия, работавшего вне ассоциации, в стране было произведено 1,72 млн тонн продукта.