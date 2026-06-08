ЕС окончательно утвердил новый механизм квот на импорт стали

Совет ЕС 8 июня окончательно принял регламент, устанавливающий новую систему защиты рынка стали Евросоюза от последствий глобального избытка производственных мощностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Новые правила заменят действующее защитное мероприятие ЕС в отношении стали, срок действия которого истекает 30 июня 2026 года. Регламент начнет применяться с 1 июля 2026г.

Документ вводит обновленную систему тарифных квот на импорт стали. Она предполагает сокращение импортных квот и повышение пошлин на поставки, превышающие установленные лимиты. Цель регламента – защитить сталелитейный сектор ЕС от давления глобального перепроизводства и обеспечить более стабильные условия для производителей и перерабатывающих отраслей.

В то же время, новые правила должны оставить гибкость для бизнеса. В частности, неиспользованные квоты можно будет переносить с одного квартала на следующий, но только в пределах того же года. В ЕС отмечают, что механизм должен сохранить достаточные поставки стали для перерабатывающих отраслей и отвечать международным торговым обязательствам блока.

Регламент также вводит требование "melt and pour". Она определяет страну, где сталь впервые была расплавлена и залита в начальной твердой форме. Это должно повысить прозрачность происхождения продукции и снизить риски обхода правил.

Отдельно документ предусматривает усиленный механизм пересмотра. Еврокомиссия сможет оценивать эффективность мероприятия и в случае необходимости предлагать изменения в зависимости от ситуации на рынке и динамики глобального избытка мощностей.

В совместной декларации Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия также подтвердили намерение снизить экономическую зависимость от России. Речь идет о диверсификации импорта стали и постепенном отказе от российской стальной продукции.

По данным Совета ЕС, сталелитейная промышленность Евросоюза является третьей по величине в мире и напрямую обеспечивает работой около 300 тыс. человек. В то же время отрасль сталкивается с давлением глобального избытка мощностей, который, по прогнозу, может вырасти до 721 млн. тонн к 2027 году — это более чем в пять раз превышает годовое потребление стали в ЕС.

Для европейского рынка стали новый механизм означает долгосрочную замену действующих защитных мер. Для импортеров стали это создаст более жесткие условия доступа к рынку ЕС, а для производителей дополнительную защиту от избыточного предложения на мировом рынке.

Напомним, Европейский Союз еще в мае объявил, что сократит квоту на импорт стали на 47% и накладывает 50% тарифа на любые дополнительные товары. Это может лишить Украину до 1 млрд. евро экспортной выручки.