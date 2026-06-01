Военные удары США и Ирана подняли цены на алюминий до максимума

Цены на алюминий в понедельник поднялись до самого высокого уровня с марта 2022 года. Стремительное подорожание металла спровоцировали военные удары США и Ирана, существенно усилившие риски срыва поставок с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

На этот регион приходится 9% мировых мощностей по выплавке алюминия. Закрытие стратегически важного Ормузского пролива заблокировало как экспорт готового металла, так и импорт необходимого для производства сырья.

На Лондонской бирже металлов цена алюминия достигла 3707,50 доллара за тонну. Эксперты прогнозируют масштабный дефицит на рынке, который в этом году может превысить 2 миллиона тонн.

Премия за наличные контракты в отношении трехмесячных форвардов взлетела до 19-летнего максимума.

Параллельно дорожает медь – ее стоимость выросла до 13 840 долларов за тонну. На рынок давят ограниченное предложение по шахтам и ожидания решений США по введению импортных тарифов в конце июня.

Общую поддержку промышленным металлам также оказывает расширение производственной активности в Китае, продолжающееся шестой месяц подряд.

Напомним, в марте цена на алюминий выросла примерно на 6% после того, как Иран атаковал два производственных объекта на Ближнем Востоке.