Цены на алюминий взлетели на 6% из-за атак Ирана на заводы Ближнего Востока

алюминий
Стоимость металла достигла 3492 долларов за тонну / Depositphotos

Цена на алюминий выросла примерно на 6% после того, как Иран атаковал два производственных объекта на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

На фоне угрозы масштабных сбоев в поставках цена на алюминий во время торгов на Лондонской бирже металлов поднялась на 6%, достигнув отметки 3492 доллара за тонну.

Эскалация конфликта в регионе, который обеспечивает значительную долю мирового производства этого металла, вызвала волну беспокойства среди инвесторов и повлекла за собой рост акций профильных добывающих компаний в Австралии.

Масштабы повреждений

Ведущие игроки алюминиевой отрасли Ближнего Востока уже начали официально сообщать о последствиях атак.

Так представители Emirates Global Aluminium PJSC заявили о значительных повреждениях своего завода, расположенного в Абу-Даби.

В то же время государственная компания Aluminium Bahrain сейчас проводит комплексную оценку ущерба, нанесенного ее производственным мощностям.

Потеря стабильности на этих предприятиях критично влияет на глобальный баланс, поскольку регион является стратегически важным узлом для мирового промышленного сектора.

Затяжные боевые действия на Ближнем Востоке уже длительное время давят на стоимость алюминия, являющегося критически важным сырьем для авиастроения, автомобильной промышленности и сектора возобновляемой энергетики.

Текущие приступы создают дополнительные риски полной остановки отгрузки готового металла и импорта необходимых компонентов для плавильных заводов.

Аналитики отмечают, что даже в случае восстановления навигации через Ормузский пролив, физические повреждения инфраструктуры могут заблокировать поставки на более длительный срок, чем ожидалось ранее.

Напомним, война в Иране повлекла за собой серьезные потрясения на глобальных финансовых рынках, резко снизив ликвидность и повысив стоимость торговли. Инвесторы массово сокращают риски и обналичиваются, тогда как маркет-мейкеры ограничивают активность из-за опасений убытков. Волатильность уже достигла уровней предыдущих кризисов.

Автор:
Татьяна Бессараб