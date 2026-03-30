Ціни на алюміній злетіли на 6% через атаки Ірану на заводи Близького Сходу

Ціна на алюміній зросла приблизно на 6% після того, як Іран атакував два виробничі об'єкти на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

На тлі загрози масштабних збоїв у постачанні ціна на алюміній під час торгів на Лондонській біржі металів піднялася на 6%, досягнувши позначки 3 492 долари за тонну.

Ескалація конфлікту в регіоні, який забезпечує значну частку світового виробництва цього металу, викликала хвилю занепокоєння серед інвесторів та спричинила зростання акцій профільних видобувних компаній в Австралії.

Масштаби пошкоджень

Провідні гравці алюмінієвої галузі Близького Сходу вже почали офіційно повідомляти про наслідки атак.

Так представники Emirates Global Aluminium PJSC заявили про значні пошкодження свого заводу, розташованого в Абу-Дабі.

Водночас державна компанія Aluminium Bahrain наразі проводить комплексну оцінку збитків, завданих її виробничим потужностям.

Втрата стабільності на цих підприємствах критично впливає на глобальний баланс, оскільки регіон є стратегічно важливим вузлом для світового промислового сектору.

Затяжні бойові дії на Близькому Сході вже тривалий час тиснуть на вартість алюмінію, який є критично важливою сировиною для авіабудування, автомобільної промисловості та сектору відновлюваної енергетики.

Поточні напади створюють додаткові ризики повної зупинки відвантаження готового металу та імпорту необхідних компонентів для плавильних заводів.

Аналітики наголошують, що навіть у разі відновлення навігації через Ормузьку протоку, фізичні пошкодження інфраструктури можуть заблокувати поставки на значно триваліший термін, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, війна в Ірані спричинила серйозні потрясіння на глобальних фінансових ринках, різко знизивши ліквідність і підвищивши вартість торгівлі. Інвестори масово скорочують ризики та переходять у готівку, тоді як маркет-мейкери обмежують активність через побоювання збитків. Волатильність уже досягла рівнів попередніх криз.