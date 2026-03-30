Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,95

43,80

EUR

50,99

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на алюміній злетіли на 6% через атаки Ірану на заводи Близького Сходу

Вартість металу досягла 3492 доларів за тонну / Depositphotos

Ціна на алюміній зросла приблизно на 6% після того, як Іран атакував два виробничі об'єкти на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

На тлі загрози масштабних збоїв у постачанні ціна на алюміній під час торгів на Лондонській біржі металів піднялася на 6%, досягнувши позначки 3 492 долари за тонну.

Ескалація конфлікту в регіоні, який забезпечує значну частку світового виробництва цього металу, викликала хвилю занепокоєння серед інвесторів та спричинила зростання акцій профільних видобувних компаній в Австралії.

Масштаби пошкоджень 

Провідні гравці алюмінієвої галузі Близького Сходу вже почали офіційно повідомляти про наслідки атак.

Так представники Emirates Global Aluminium PJSC заявили про значні пошкодження свого заводу, розташованого в Абу-Дабі.

Водночас державна компанія Aluminium Bahrain наразі проводить комплексну оцінку збитків, завданих її виробничим потужностям.

Втрата стабільності на цих підприємствах критично впливає на глобальний баланс, оскільки регіон є стратегічно важливим вузлом для світового промислового сектору.

Затяжні бойові дії на Близькому Сході вже тривалий час тиснуть на вартість алюмінію, який є критично важливою сировиною для авіабудування, автомобільної промисловості та сектору відновлюваної енергетики.

Поточні напади створюють додаткові ризики повної зупинки відвантаження готового металу та імпорту необхідних компонентів для плавильних заводів.

Аналітики наголошують, що навіть у разі відновлення навігації через Ормузьку протоку, фізичні пошкодження інфраструктури можуть заблокувати поставки на значно триваліший термін, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, війна в Ірані спричинила серйозні потрясіння на глобальних фінансових ринках, різко знизивши ліквідність і підвищивши вартість торгівлі. Інвестори масово скорочують ризики та переходять у готівку, тоді як маркет-мейкери обмежують активність через побоювання збитків. Волатильність уже досягла рівнів попередніх криз.

Автор:
Тетяна Бесараб