Ринки в стресі: як війна в Ірані вплинула на облігації, золото і ставки

Війна в Ірані спричинила серйозні потрясіння на глобальних фінансових ринках, різко знизивши ліквідність і підвищивши вартість торгівлі. Інвестори масово скорочують ризики та переходять у готівку, тоді як маркет-мейкери обмежують активність через побоювання збитків. Волатильність уже досягла рівнів попередніх криз.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Глобальні ринки під тиском

Жоден із ключових фінансових ринків - від державних облігацій США до золота й валют - не уникнув впливу війни. За словами учасників ринку, торгівля стала повільнішою і дорожчою, а отримання котирувань - складнішим.

Маркет-мейкери дедалі частіше уникають великих угод через ризик швидких збитків. У результаті інвестори змушені ділити операції на менші частини та скорочувати обсяги своїх позицій.

Водночас різко зросли показники волатильності на ринках акцій, облігацій, нафти та золота - до рівнів, характерних для періодів криз.

Напруження охопило навіть ринок державних облігацій - один із найбільш ліквідних у світі. Через інфляційні ризики інвестори стали обережнішими, що вдарило по глибині ринку.

Зокрема, спред між цінами купівлі та продажу дворічних казначейських облігацій США у березні зріс приблизно на 27%. Це означає, що угоди стали дорожчими, а дилери вимагають вищу премію за ризик.

Різке падіння ліквідності в Європі

Особливо складна ситуація склалася в Європі, зокрема на ринку ф’ючерсів на короткострокові процентні ставки. Там трейдери почали активно закладати в ціни підвищення ставок центральними банками.

У певні моменти ліквідність падала до 10% від звичайного рівня, що учасники ринку порівнюють із періодом пандемії COVID-19.

Регулятори попереджають, що геополітична напруженість може призвести до зростання цін на енергоносії, посилення інфляції та уповільнення економіки.

Масове скорочення ризиків

Інвестори активно переходять у готівку, що призводить до дефіциту покупців на ринку. Через значні втрати як серед продавців, так і покупців ліквідність продовжує погіршуватися.

Хоча обсяги торгівлі залишаються високими, значна частина угод є вимушеною — це закриття позицій або примусові продажі.

Суттєвий вплив на ситуацію в Європі мали хедж-фонди, які нині формують понад половину обсягів торгів на ринках державних облігацій.

Багато з них робили схожі ставки — зокрема на зниження ставок або стабільність спредів між облігаціями різних країн. Коли ці прогнози не справдилися, фонди одночасно почали виходити з позицій, що лише посилило волатильність.

Золото вже не "тиха гавань"

Навіть золото, яке традиційно вважається захисним активом, продемонструвало нестабільність. Після стрімкого зростання у 2025 році його ціна різко впала.

У деякі дні маркет-мейкери взагалі утримувалися від торгівлі, що свідчить про небажання брати на себе ризики навіть на цьому ринку.

Ризик подальшого загострення

Експерти зазначають, що нинішня турбулентність не є унікальною, однак вона виникла після періоду активного зростання ринків. Це підвищує ризик глибшої корекції, якщо війна затягнеться, а ліквідність і надалі скорочуватиметься.

Попри те, що торгівля поки залишається впорядкованою, ситуація швидко змінюється - і ринки можуть зіткнутися з новими потрясіннями найближчим часом.

