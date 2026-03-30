Ринок нафти пішов угору через ризики затяжної війни в Ірані: що буде з цінами на АЗС у квітні

Ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту виросли, відображаючи скептицизм ринку щодо перспектив припинення вогню в Ірані. Трейдери з обережністю ставляться до заяв Трампа та все більше розраховують на те, що конфлікт затягнеться. Війна США та Ізраїля проти Ірану призвела до скорочення світового постачання нафти приблизно на 11 млн барелів на добу. Тим часом Міжнародна енергетична агенція назвала цю енергетичну кризу серйознішою, ніж дві нафтові кризи 1970-х.

Станом на вечір п’ятниці, 27 березня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на травень подорожчали на $4,56 за барель, або на 4,22% — до $112,6 за барель. Травневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $5,16, або на 5,46%, — до $99,64 за барель.

Аналітики Macquarie Group Ltd. вважають, що ціни на нафту швидко впадуть, якщо конфлікт в Ірані почне затихати. Втім, у разі тривалого перекриття протоки ціни можуть зрости настільки, щоб суттєво знизити глобальний попит на нафту. Вирішальне значення матимуть строки відновлення судноплавства та можливі пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні. Зокрема, котирування можуть вирости до $200 за барель, якщо війна затягнеться до червня.

Конкуренція між мережами АЗС стримує зростання цін на бензин та дизель

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртовий ринок дизпалива продовжував демонструвати нестабільність. Станом на вечір п'ятниці, 27 березня, порівняно з 20 березня середня ціна дизпалива в гурті знизилася на 56 коп./л — до 84,18 грн/л. Порівняно з 25 березня дизель подешевшав на 2,18 грн/л.

На світових біржах, навпаки, фіксується зростання. Зокрема, ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі станом на вечір 27 березня від початку торгів здорожчали на $68,60/т — до $1376,25/т. Від початку минулого тижня зростання перевищило 13,5%. Курс валют, за даними Національного банку, стабілізувався: долар подешевшав на 2 коп. — до 43,90 грн, а євро — на 29 коп. до 50,61 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

На гуртовому ринку бензину зберігалася відносна стабільність попри часткові різноспрямовані коливання. Станом на 27 березня, порівняно з 20 березня, середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 1,43 грн/л — до 66,90 грн/л. Порівняно з 25 березня бензин у гурті здешевшав на 63 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 3,8–5,1% у четвер, 26 березня. У портах північно-західної Європи пальне здорожчало на $39/т — до $1025–1070/т, а в Середземномор’ї — на $49–53/т, до $1037–1089/т (CIF).

На АЗС наприкінці минулого тижня ціни рухалися різноспрямовано. Так, 27 березня мережі OKKO та WOG підвищили вартість усіх видів дизпального на 1 грн/л. Це призвело до зростання верхньої межі цін в Україні до 87,99 грн/л для стандартного та до 90,99 грн/л для преміального дизпального. Аналогічний приріст відбувся на станціях державної "Укрнафта", де лінійка ДП нині коштує 81,99 грн/л та 85,99 грн/л. Тим часом на АЗС AMIC 26 березня дизпальне, навпаки, подешевшало на 1 грн/л. Водночас ціни на бензин знижувалися. "Укрнафта" вдруге за тиждень знизила ціну преміального бензину 95 Energy на 3 грн/л, зрівнявши його з вартістю звичайного А-95. Також усі марки бензину подешевшали на 2 грн/л у мережі KLO. Тенденцію до зниження цін підтримали кілька локальних операторів. Станом на вечір п'ятниці, 27 березня, порівняно з 20 березня середня ціна бензину А-95 зросла на 35 коп./л — до 71,59 грн/л, а порівняно з 25 березня бензин на АЗС здешевшав у середньому на 4 коп./л. Середня ціна дизпального на АЗС станом на 27 березня, порівняно з 20 березня, зросла на 3,77 грн/л, а порівняно з 25 березня дизпальне на заправках у середньому здорожчало на 51 коп./л.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, у другій половині минулого тижня мережі АЗС почали знижувати ціни, щоб залучити клієнтів. Також на ринок суттєво впливає державна мережа "Укрнафта", яка своєю ціновою політикою стримує здорожчання на стелах інших мереж. При цьому деякі мережі вимушені торгувати пальним собі у збиток.

За словами Льоушкіна, за поточних котирувань цього тижня залишається потенціал до здорожчання дизпалива на 2 грн/л, а бензину — на 1 грн/л. А за умови збереження військового конфлікту в Ірані у квітні на українському ринку ціна на дизпаливо може подолати позначку в 90 грн/л та наблизитися до 100 грн/л.

Трейдери газу притримають ресурс в очікуванні котирувань Sonatrach

За даними "Нафторинку", станом на 27 березня, порівняно з 25 березня, середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 1 853 грн/т — до 83 841 грн/т. Водночас середня ціна при самовивозі збільшилася на 755 грн/т, досягнувши 82 730 грн/т.

Зростання цін з доставкою було зумовлене підвищенням прайсу компанією "Полтава Газтрейд" на 1,5–4 тис. грн/т — до 82 000–87 000 грн/т на всій території України. Натомість у Волинській області та Києві зафіксовано зниження середніх цін (на 1,4% та 0,9% відповідно), де "Укрєвротрейд Оіл" опустила ціну на литовський газ на 3 400 грн/т, пропонуючи його за 82 500 грн/т. Крім того, у столиці цей оператор знизив ціну на пропан на 2 000 грн/т — до 84 900 грн/т.

У секторі самовивозу "Полтава Газтрейд" підвищила ціну на пропан-бутан на 1 500–4 000 грн/т, пропонуючи його в межах 81 000–84 000 грн/т у Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях.

На АЗС скраплений газ також дорожчав. На станціях OKKO та WOG ціни підвищилися на 1 грн/л — до 47,99 грн/л та 47,98 грн/л відповідно. На "Укрнафта" скраплений газ подорожчав на 1 грн/л — до 45,99 грн/л. Станом на вечір п'ятниці, 29 березня, порівняно з 20 березня середня ціна автогазу на АЗС зросла на 1,27 грн/л — до 46,04 грн/л. Порівняно з 25 березня газ на заправках у середньому здорожчав на 43 коп./л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на початку тижня трейдери скоротять пропозицію газу в гуртовому сегменті, очікуючи котирування від алжирської компанії Sonatrach на квітень, які мають оновитися протягом 30–31 березня. Ціни цієї компанії є індикативом у Середземномор’ї, звідки до України надходить значна частина скрапленого газу.

Бізнесмен зауважує, що цього тижня він очікує здорожчання в гуртовому сегменті на 3 тис. грн/т, а на АЗС є потенціал до здорожчання автогазу в середньому в межах 1–2 грн/л. Шубан також каже, що у квітні за позитивного сценарію очікує стабілізацію цін на скраплений газ, а за негативного — подальше здорожчання.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 74,99 87,99 47,99 WOG 74,99 87,99 47,98 Socar 74,99 87,99 47,98 Motto 73,99 86,49 43,99 БРСМ-Нафта 68,99 86,99 43,99

Дані: застосунки мереж АЗС.