Ціни на нафту падають на тлі переговорів з Іраном: чи справдяться прогнози по $200 за барель

Світові ціни на нафту знижуються за підсумками тижня. Головним чинником став жест Вашингтона: президент США Дональд Трамп оголосив паузу в атаках на енергетичні об'єкти Ірану на 10 днів.

Ф’ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 107,97 долара за барель, тоді як американська легка нафта West Texas Intermediate зупинилася на позначці 94,08 долара.

Попри загальне падіння котирувань на 4% за тиждень, ринок залишається перегрітим через наслідки військових дій, що розпочалися наприкінці лютого.

Захоплення острова Харг

Хоча Білий дім відтермінував дедлайн для Ірану до 6 квітня, військова присутність США на Близькому Сході продовжує посилюватися.

Адміністрація Трампа розглядає можливість залучення наземних сил для встановлення контролю над островом Харг, який є ключовим експортним вузлом іранської нафти.

Водночас офіційний Тегеран назвав останні пропозиції США, передані через посередників, несправедливими та однобокими, що лише посилює напруженість у регіоні Ормузької протоки.

Прогнози аналітиків

Міжнародне енергетичне агентство оцінює поточну кризу як масштабнішу за нафтові шоки 1970-х років, оскільки війна щодня вилучає зі світового ринку близько 11 мільйонів барелів нафти.

Експерти Macquarie Group попереджають, що у разі затягування конфлікту до літа ціни можуть злетіти до 200 доларів за барель.

Азійські країни вже почали використовувати свої стратегічні буферні запаси, намагаючись адаптуватися до постійного тиску на енергетичну інфраструктуру та логістичні шляхи.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила перенести оприлюднення юридичної пропозиції стосовно постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планувалося на 15 квітня.