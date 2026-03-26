Ціни на нафту знову злетіли після провалу переговорів США та Ірану

У четвер, 26 березня, ціни на нафту зросли приблизно на 2%. Ринок реагує на загрозу дефіциту палива через тривалий конфлікт на Близькому Сході, що змушує інвесторів закладати ризики зупинки поставок у вартість бареля.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 2,08 долара, або 2,03%, до 104,30 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,93 долара, або 2,14%, до 92,25 долара за барель.

Позиція Білого дому

Дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту поки що не дають бажаного результату, що негативно впливає на настрої трейдерів. Хоча Іран офіційно розглядає пропозиції США щодо припинення вогню, Тегеран відмовляється вести прямі переговори про повне припинення конфлікту. Ситуацію загострює жорстка риторика Вашингтона.

Адміністрація Дональда Трампа через своїх представників дала зрозуміти, що готова завдати ще потужнішого удару, якщо Іран не визнає свою військову поразку.

План Трампа

Білий дім висунув жорсткі вимоги з 15 пунктів, які включають повну зупинку ядерної програми Ірану та припинення фінансування регіональних угруповань. Експерти зазначають, що такі високі вимоги роблять ціни на енергоносії надзвичайно вразливими до будь-яких змін у переговорному процесі.

Наразі бойові дії фактично паралізували рух через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить п'ята частина світової нафти.

Міжнародне енергетичне агентство вже офіційно визнало цю кризу найбільшим перебоєм у поставках нафти за всю історію спостережень.

Міжнародна реакція

Японія вже почала вживати екстрених заходів для захисту своєї економіки, звернувшись до МЕА з проханням про додаткове скоординоване вивільнення нафтових резервів. Ситуація ускладнюється не лише на Близькому Сході, а й у Східній Європі.

Через атаки українських безпілотників та проблеми з логістикою Росія втратила близько 40% своїх експортних нафтових потужностей.

Водночас видобуток в Іраку різко впав, а місцеві сховища заповнені до критичного рівня, що позбавляє ринок додаткового маневру.

Попри глобальний дефіцит, внутрішній ринок США демонструє нетипову динаміку. За останній тиждень запаси сирої нафти в Сполучених Штатах зросли на 6,9 мільйона барелів, досягнувши максимуму з літа 2024 року.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила перенести оприлюднення юридичної пропозиції стосовно постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планувалося на 15 квітня.