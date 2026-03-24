ЄС відклав заборону на російську нафту через кризу на Близькому Сході

Європейська комісія вирішила перенести оприлюднення юридичної пропозиції стосовно постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планувалося на 15 квітня.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з оновленим законодавчим порядком денним ЄС, документ не буде представлений у визначений термін через складну геополітичну ситуацію.

Джерела в Брюсселі зазначають, що рішення не скасоване, а лише відкладене, оскільки війна на Близькому Сході між США, Ізраїлем та Іраном уже спричинила рекордні перебої з поставками та стрімке зростання світових цін на енерноносії.

Законодавче закріплення відмови від енергоресурсів РФ

Головною метою нової ініціативи є фіксація повної відмови від нафти з Росії на рівні закону не пізніше кінця 2027 року. Подібне рішення вже ухвалене щодо російського газу.

Брюссель прагне створити правовий механізм, який унеможливить повернення до поставок із РФ навіть у разі укладання мирної угоди щодо війни в Україні та потенційного зняття санкцій.

Наразі частка російської нафти в імпорті ЄС скоротилася до 1%, проте юридична заборона має стати стратегічним запобіжником на майбутнє.

Політичний конфлікт та позиція Угорщини

Відтермінування подання документа також пов’язують із внутрішньополітичними процесами в ЄС. Початкова дата збігалася з періодом одразу після парламентських виборів в Угорщині.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан залишається послідовним критиком енергетичних обмежень проти РФ. Ситуація загострилася після січневих атак безпілотників на нафтопровід "Дружба", що призвело до зупинки поставок у напрямку Угорщини та Словаччини.

Це спровокувало дипломатичне протистояння, в межах якого Будапешт заблокував виділення кредитів Україні.

Які ризики повернення до російської енергетики

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що будь-яка спроба повернутися до споживання російських енергоресурсів стане стратегічною помилкою для Європи.

На думку керівництва ЄС, енергетична залежність від Москви робить блок вразливим до політичного шантажу.

Попри поточні коливання на світовому ринку через конфлікт у Перській затоці, курс на остаточне розірвання зв’язків із російським паливним сектором залишається незмінним, хоча терміни фіналізації юридичних процедур змістилися.

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.