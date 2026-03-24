ЕС отложил запрет на российскую нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке

Европейская комиссия решила перенести обнародование юридического предложения относительно постоянного запрета импорта российской нефти, ранее планировавшегося на 15 апреля.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно обновленной законодательной повестке дня ЕС, документ не будет представлен в определенный срок из-за сложной геополитической ситуации.

Источники в Брюсселе отмечают, что решение не отменено, а лишь отложено, поскольку война на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном уже повлекла за собой рекордные перебои с поставками и стремительный рост мировых цен на энергоносители.

Главной целью новой инициативы является фиксация полного отказа от нефти из России на уровне закона не позднее конца 2027 года. Подобное решение уже принято по российскому газу.

Брюссель стремится создать правовой механизм, который исключит возможность возвращения к поставкам из РФ даже в случае заключения мирного соглашения о войне в Украине и потенциального снятия санкций.

В настоящее время доля российской нефти в импорте ЕС сократилась до 1%, однако юридический запрет должен стать стратегическим предохранителем на будущее.

Политический конфликт и позиция Венгрии

Отсрочку представления документа также связывают с внутриполитическими процессами в ЕС. Начальная дата совпадала с периодом после парламентских выборов в Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан остается поочередным критиком энергетических ограничений против РФ. Ситуация обострилась после январских атак беспилотников на нефтепровод "Дружба", что привело к остановке поставок в Венгрию и Словакию.

Это спровоцировало дипломатическое противостояние, в рамках которого Будапешт заблокировал выделение кредитов Украине.

Какие риски возвращения к российской энергетике

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что любая попытка вернуться к потреблению российских энергоресурсов станет стратегической ошибкой для Европы.

По мнению руководства ЕС, энергетическая зависимость от Москвы делает блок уязвимым к политическому шантажу.

Несмотря на текущие колебания на мировом рынке из-за конфликта в Персидском заливе, курс на окончательный разрыв связей с российским топливным сектором остается неизменным, хотя сроки финализации юридических процедур сместились.

США временно сняли санкции по российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.