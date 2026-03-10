Трамп заявил, что США отменят санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы стабилизировать мировые цены

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация упразднит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN.

Трамп заявил, что снимет часть санкций против нефтяной отрасли других стран. При этом, по его мнению, восстанавливать их, возможно, и не придется, потому что "восстановится мир".

"Мы также отменяем определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы отменяем эти санкции, пока ситуация не нормализуется. Тогда, кто знает, возможно, нам не придется снова их вводить", – объявил президент США.

При этом Трамп не уточнил, какие именно санкции будут отменены.

В то же время он акцентировал: когда придет время, американцы будут преследовать подсанкционные танкеры при необходимости.

"Надеюсь, что это не понадобится, но если да, мы будем сопровождать их прямо через пролив", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что знал, что цены на нефть поднимутся в условиях сделки в Иране, но "они, вероятно, поднялись меньше, чем я думал".

При этом цены на нефть резко выросли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке – стоимость барреля достигла $108 впервые с 2022 года. На рынках усилились опасения по поводу возможного дефицита энергоносителей и новой волны инфляции.

США рассматривают ослабление санкций против нефти РФ

В администрации Трампа рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана. Reuters ссылаясь на источники.

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

В то же время, это может осложнить усилия США, направленные на лишение России доходов для ведения войны против Украины.

В частности, это может включать как широкое ослабление санкций, так и более точечные меры, позволяющие отдельным странам, например Индии, покупать российскую нефть без риска американских санкций.

В то же время представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявил, что Трамп и его команда "имели сильный план игры, чтобы сохранить энергетические рынки стабильными задолго до начала операции в Иране, и они продолжат просматривать все надежные варианты".

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что США рассматривают координацию продаж нефти из Стратегического нефтяного резерва, но окончательное решение еще не принято.

Он также добавил, что США не рассматривают возможность ограничения экспорта американских энергоресурсов как способ контроля цен.

Ранее Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.