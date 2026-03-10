Трамп заявив, що США скасують санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби стабілізувати світові ціни

Президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

Трамп заявив, що зніме частину санкцій проти нафтової галузі інших країн. При цьому, на його думку, відновлювати їх, можливо, і не доведеться, бо "відновиться світ".

"Ми також скасовуємо певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції проти деяких країн, але ми скасовуємо ці санкції, поки ситуація не нормалізується. Тоді, хто знає, можливо, нам не доведеться знову їх запроваджувати", – оголосив президент США.

При цьому Трамп не уточнив, які саме санкції будуть скасовані.

Водночас він акцентував: коли настане час, американці переслідуватимуть підсанкційні танкери за необхідності.

"Сподіваюся, що це не знадобиться, але якщо так, ми будемо супроводжувати їх прямо через протоку", – підкреслив Трамп.

Окрім того очільник Білого дому зауважив, що знав, що ціни на нафту піднімуться в умовах операції в Ірані, але "вони, ймовірно, піднялися менше, ніж я думав".

При цьому ціни на нафту різко зросли на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході - вартість бареля досягла $108 уперше з 2022 року. На ринках посилилися побоювання щодо можливого дефіциту енергоносіїв і нової хвилі інфляції.

США розглядають послаблення санкцій проти нафти РФ

В адміністрації Трампа розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану, пише Reuters із посиланням на джерела.

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

Водночас це може ускладнити зусилля США, спрямовані на позбавлення Росії доходів для ведення війни проти України.

Зокрема, це може включати як широке послаблення санкцій, так і більш точкові заходи, які дозволять окремим країнам — наприклад Індії — купувати російську нафту без ризику американських санкцій.

Водночас речник Білого дому Тейлор Роджерс заявив, що Трамп і його команда "мали сильний план гри, щоб зберегти енергетичні ринки стабільними задовго до початку операції в Ірані, і вони продовжать переглядати всі надійні варіанти".

Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що США розглядають координацію продажу нафти зі Стратегічного нафтового резерву, але остаточного рішення ще не ухвалено.

Він також додав, що США не розглядають можливість обмеження експорту американських енергоресурсів як спосіб контролю цін.

Раніше Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.