Понад $100 за барель: ціни на нафту підскочили на 20% після ескалації на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ринок миттєво відреагував на повідомлення про скорочення поставок великими виробниками регіону, які змушені зменшувати видобуток через швидке заповнення нафтосховищ та загрозу тривалої зупинки судноплавства через Ормузьку протоку.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 29,96 дол. (27%) до 117,65 дол. за барель, що є найбільшим в історії зростанням за один день. Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 25,72 дол. (28,3%) до 116,62 дол.

На ранок понеділка ціни на нафту відскочили від попередніх максимумів, але все ще зросли більш ніж на 15% до рівнів, яких не було з середини 2022 року. Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 16,7% до 108,20 долара. Вартість американської WTI також підскочила до 105,13 долара.

Ціни знизилися після того, як Financial Times повідомила, що міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) та Міжнародне енергетичне агентство обговорять у понеділок спільне вивільнення резервів нафти на випадок надзвичайних ситуацій, а Saudi Aramco запропонувала швидкі поставки сирої нафти через серію рідкісних тендерів.

Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати почали скорочувати видобуток, оскільки сховища швидко заповнюються через закриття Ормузького протоку.

Ірак почав припиняти виробництво минулого тижня. На піку світовий показник ціни на нафту Brent зросли на цілих 29%, тоді як WTI підскочила на 31% протягом сесії.

Президент Дональд Трамп у своїй публікації в соціальних мережах назвав зростання цін на нафту "дуже малою ціною, яку потрібно заплатити".

"Короткострокові ціни на нафту, які стрімко впадуть після завершення знищення іранської ядерної загрози, – це дуже мала ціна для США, світу, безпеки та миру. Лише дурні думатимуть інакше!" – написав Трамп у неділю на Truth Social.

Прогнози щодо подальшого зростання вартості

Аналітики ринку зазначають, що попередня впевненість у короткочасному характері конфлікту виявилася помилковою. Якщо перебої у роботі Ормузької протоки триватимуть ще кілька тижнів, ціни можуть продовжити рух у діапазоні від 130 до 150 доларів за барель.

Додатковим чинником тиску є погрози атаками на нафтопереробні заводи, що змушує компанії готуватися до тривалого періоду нестабільності.

Водночас офіційні заяви з Вашингтона характеризують цей стрибок як тимчасову ціну за забезпечення глобальної безпеки.

Вразливість окремих регіонів та країн

Найбільш вразливими до енергетичного шоку залишаються Пакистан та Індія через їхню високу залежність від імпорту через Ормузьку протоку.

Також значні ризики фіксуються для Єгипту та Туреччини, де високі витрати на енергоносії накладаються на вже існуючу високу інфляцію та нестабільну зовнішньоекономічну позицію.

Натомість країни Африки на південь від Сахари та Латинської Америки, які самі є виробниками сировини, наразі перебувають у зоні найменшого ризику відносно поточного стрибка цін.

Нагадаємо, судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося. За добу там зафіксували лише два комерційні транзити, тоді як десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ВМС США можуть початисупроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.