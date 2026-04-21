Дніпровський "Техмаш" збільшив прибуток у 1,9 раза попри зниження виручки

Дніпровське підприємство АТ "ВП «Техмаш" завершило 2025 рік із чистим прибутком у розмірі 5,22 млн грн. Порівняно з 2024 роком цей показник зріс майже вдвічі, навіть за умови незначного скорочення загального доходу компанії.

Фінансові показники та експорт

Чистий дохід підприємства за звітний період скоротився на 3,5% і склав 215 млн грн. Попри це, компанія продемонструвала позитивну динаміку в операційній діяльності:

Прибуток від оперативної діяльності: зріс на 49,5% — до 6,2 млн грн.

Валовий прибуток: збільшився на 18,2% — до 31 млн грн.

Експортна виручка: склала 24,1 млн грн, основними напрямками поставок стали Польща та Франція.

Найбільшими замовниками продукції підприємства залишаються Нижньодніпровський трубопрокатний завод (20% обсягів), "Фастівські органічні біотехнології" (13%) та «Біофарма плазма» (10%). Керівництво компанії зазначає, що діяльність значно залежить від стану металургійної галузі, а основними викликами залишаються висока конкуренція та зростання вартості енергоресурсів.

Виплата дивідендів

Загальні збори акціонерів, що відбулися 16 квітня 2026 року, ухвалили рішення спрямувати 5 млн грн із нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів. Власники акцій отримають по 16,667 тис. грн на одну цінну паперу номіналом 8 грн. Виплати мають бути завершені до 16 жовтня поточного року. Станом на початок 2026 року загальний обсяг нерозподіленого прибутку "Техмашу" становив майже 67 млн грн.

АТ "ВП «Техмаш" спеціалізується на монтажі технологічного обладнання, виготовленні конвеєрів та металоконструкцій. На підприємстві працює 193 особи, а контрольним пакетом акцій (61%) володіє директор Олександр Коломоєць.

