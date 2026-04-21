Лідери агроринку: хто заробив понад 1 млрд грн у 2025 році

Агросектор України отримав 203 млрд грн чистого прибутку у 2025 році — на 15% більше, ніж роком раніше. Дванадцять компаній подолали позначку в 1 млрд грн прибутку кожна, очоливши рейтинг найприбутковіших підприємств галузі. Лідером стало ТОВ "Дружба-Нова" з результатом 1,92 млрд грн. Більшість компаній-мільярдерів входять до великих холдингів, а четверо з них залучають іноземний капітал — з Кіпру, Данії та Швеції.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані платформи великих даних VKURSI.

Зазначається, що сукупний дохід підприємств агробізнесу у 2025 році склав 1,28 трлн грн, що на 6,7% більше порівняно з 2024 роком (1,2 трлн грн). Чистий прибуток агросектору зріс майже на 15% — із 177 млрд грн у 2024 році до 203 млрд грн у 2025 році.

До вибірки включені підприємства сільського господарства, за винятком відтворення рослин, мисливства, лісництва та рибного господарства.

Компанії з понад 1 млрд грн прибутку в 2025 році:

ТОВ "Дружба-Нова" — 1,92 млрд грн

ТОВ "Україна 2001" — 1,79 млрд грн

ПП "Агропродсервіс" — 1,61 млрд грн

ПП "Аграрна Компанія 2004" — 1,39 млрд грн

ТОВ "Вінницька Птахофабрика" — 1,38 млрд грн

ТОВ "Агро-Вербівчик" — 1,22 млрд грн

ТОВ "Батьківщина" — 1,21 млрд грн

ТОВ "Ґудвеллі Україна" — 1,19 млрд грн

ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" — 1,1 млрд грн

ПП "Агрофірма "Світанок" — 1,09 млрд грн

ТОВ "Баришівська Зернова Компанія" — 1,04 млрд грн

ТОВ "Енселко Агро" — 1,02 млрд грн

8 із 12 компаній входять до складу великих промислових груп або холдингів, зокрема: ТОВ "Україна 2001" (група "Україна 2001"), ПП "Агропродсервіс" (група "Агропродсервіс"), ПП "Аграрна Компанія 2004" (група Vitagro), ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" (група МХП), ПП "Агрофірма "Світанок" (група "Світанок"), ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" (група Kernel).

Нещодавно агрохолдинг Kernel придбав 100% частки Enselco Holding Limited – агрохолдингу із земельним банком 190 тис. га, який контролюється головою ради директорів Kernel та її мажоритарним власником Андрієм Веревським.

Із 12 компаній 4 мають іноземний капітал: у ТОВ "Дружба-Нова" представлений кіпрський капітал, у ТОВ "Ґудвеллі Україна" — данський, у ТОВ "Баришівська Зернова Компанія" — шведський, у ТОВ "Енселко Агро" — кіпрський.

Зауважимо, майже третиною української землі у власності бізнесу володіють лише 10 компаній. Сукупно ця десятка володіє 18 344,98 гектарами. Втім навіть у переліку лідерів великий розрив: найбільша компанія-землевласник, агрофірма "Світанок", має у 10 разів більше земель, ніж компанія "Куяльник", що замикає десятку.

Агрофірма "Світанок" на сьогодні об'єднує декілька населених пунктів у Київській області. Згідно з аналітичною системою YouControl, засновником і бенефіціаром компанія є Тетяна Засуха.