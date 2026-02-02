Майже третина усіх земельних ділянок України належать десяти компаніям: що відомо

На третину скоротилася кількість великих землевласників серед компаній з моменту відкриття ринку землі в Україні. 91 компанія зменшила свої земельні банки до рівня менш як 100 гектари за два роки. 31% від усіх земельних ділянок, якими володіє бізнес, припадає на 10 компаній-землевласників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що наразі 192 компанії володіють земельними банками понад 100 га. Для порівняння, на момент відкриття ринку землі у 2024, таких компаній було 283.

"На 51 компанію зменшився перелік великих землевласників упродовж 2024 року, а торік — ще на 40 компаній", - констатують анаітики.

Майже третина усіх земельних ділянок країни належать 10 компаніям

За даними "Опендатабот", майже третиною української землі у власності бізнесу володіють лише 10 компаній. Сукупно ця десятка володіє 18 344,98 гектарами. Втім навіть у переліку лідерів великий розрив: найбільша компанія-землевласник, агрофірма "Світанок", має у 10 разів більше земель, ніж компанія "Куяльник", що замикає десятку.

Агрофірма "Світанок" на сьогодні об'єднує декілька населених пунктів у Київській області. Згідно з аналітичною системою YouControl, засновником і бенефіціаром компанія є Тетяна Засуха.

Лідером за скороченням земельного банку стала компанія "Землетрейд": 3 161,47 гектара до 733,57 гектара, тобто майже у чотири рази. Компанія ж "Агрофорест" зменшила свої площі у 8,6 раза — з 1 803,09 гектара до 210,44 гектара. Водночас 103 компанії взагалі не змінювали площі свої земельних угідь.

Географія та сфера діяльності найбільших землевласників

Аналітики зауважують, що 38 компаній із переліку великих землевласників зареєстровано на Київщині. Ще 28 компаній зареєстровані у Кіровоградській області, і стільки ж — безпосередньо в Києві. Водночас в Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях великі землевласники серед компаній відсутні.

В "Опендатабот" підкреслюють, що частина компаній зі списку найбільших землевласників, зареєстрована на територіях, які постраждали від війни. Так, 16 компаній мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. 4 компанії зареєстровані у зонах активних бойових дій, де продовжують функціонувати державні електронні інформаційні ресурси. А 14 компаній розташовані на територіях можливих бойових дій.

67% великих землевласників працює у сфері сільського господарства — 129 компаній. Ще 33 компанії, або 17%, пов’язані з операціями з нерухомістю. У сфері державного управління та оборони працюють 11 компаній, в оптовій торгівлі — 4, у фінансовому секторі — 3 компанії.

Чому компанії продають, а не купують землю

Як зауважує Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, в умовах невизначеності, руйнування інфраструктури, складності розмінування територій та проблем із логістикою великі компанії не поспішають нарощувати земельний банк, що й пояснює скорочення кількості великих землевласників.

"Для великого бізнесу купівля землі — це інвестиція на десятки років і мільярдні вкладення. У нинішніх умовах війни ці кошти частіше спрямовують на підтримку обігового капіталу, перекриття логістичних і експортних ризиків та на відновлення пошкодженої інфраструктури (елеватори, склади, техніка тощо). Наразі бізнес обирає модель мобільності — оренду замість власності. Це дозволяє швидше реагувати на ризики та змінювати регіони присутності. Землю купують переважно ті гравці, які чітко планують довгострокову роботу й обирають регіони з нижчими ризиками, що й пояснює значну різницю в цінах між заходом і півднем України", - наголошує експерт.

Зауважимо, понад 30 мільярдів гривень вклали українці в землю за чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель. Середня ціна гектара зросла на 60%. Наразі за один гектар, в середньому, сплачують 60,7 тисячі грн. Найдорожча земля на Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині.