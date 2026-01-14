Запланована подія 2

Понад 45 млрд грн земельного податку: які регіони сплатили найбільше у 2025 році

земля
Українці сплатили рекордні 45,6 млрд грн земельного податку / Freepik

У 2025 році понад 3 млн платників перерахували до місцевих бюджетів 45,6 млрд грн земельного податку, що на 15,6% більше, ніж торік. Найбільші надходження забезпечили Дніпропетровська область, Київ, Одещина та Львівщина.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Земельний податок у 2025 році зріс

"Надходження від земельного податку залишаються в розпорядженні місцевих громад. Це дозволяє їм фінансувати ремонт доріг, підтримувати школи та забезпечувати критичну інфраструктуру в умовах сьогодення", - йдеться в повідомленні.

Регіони-лідери за обсягами сплати:

  • Дніпропетровська область – 8,1 млрд грн; 
  • м. Київ – 6,5 млрд грн; 
  • Одеська область – 4 млрд грн; 
  • Львівська область – 3,1 млрд грн.

Довідково

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також землекористувачі. Об’єктом оподаткування виступають земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, а також земельні паї, які знаходяться у приватній власності.

База оподаткування визначається на основі нормативної грошової оцінки земельних ділянок із урахуванням коефіцієнта індексації. Для земель, нормативну грошову оцінку яких не проведено, податок нараховується виходячи з їхньої площі.

Право на звірку

У ДПСУ зазначили, що кожен власник землі має право перевірити, чи правильно податкова нарахувала платіж. Це можна зробити письмово або в електронній формі, звернувшись до органу ДПС за місцем реєстрації або за місцем знаходження ділянки.

Під час звірки можна уточнити такі важливі деталі:

  • реальну площу та кількість ваших ділянок або паїв; 
  • наявність права на пільги зі сплати податку; 
  • актуальну ставку податку у вашій громаді; кінцеву суму, що підлягає сплаті.

Нагадаємо, за 11 місяців поточного року місцеві бюджети поповнилися на 41,4 млрд грн завдяки платі за землю. Це на 15,3% перевищує показники минулого року. 

