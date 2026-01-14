Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,45

43,25

EUR

50,78

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 45 млрд грн земельного налога: какие регионы уплатили больше всего в 2025 году

земля
Украинцы заплатили рекордные 45,6 млрд грн земельного налога / Freepik

В 2025 году более 3 млн плательщиков перечислили в местные бюджеты 45,6 млрд грн земельного налога, что на 15,6% больше, чем в прошлом. Наибольшие поступления обеспечили Днепропетровская область, Киев, Одесская и Львовская.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

Земельный налог в 2025 году вырос

"Поступления от земельного налога остаются в распоряжении местных общин. Это позволяет им финансировать ремонт дорог, поддерживать школы и обеспечивать критическую инфраструктуру в нынешних условиях", - говорится в сообщении.

Регионы-лидеры по объемам оплаты:

  • Днепропетровская область – 8,1 млрд грн;
  • г. Киев – 6,5 млрд грн;
  • Одесская область – 4 млрд грн;
  • Львовская область – 3,1 млрд грн.

Справочно

Плательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков и земельных долей (паев), а также землепользователи. Объектом налогообложения выступают земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, а также находящиеся в частной собственности земельные паи.

База налогообложения определяется исходя из нормативной денежной оценки земельных участков с учетом коэффициента индексации. Для земель, нормативная денежная оценка которых не проведена, налог начисляется исходя из их площади.

Право на сверку

В ГНСУ отметили, что каждый собственник земли имеет право проверить, правильно ли налоговая начислила платеж. Это можно сделать в письменном виде или в электронной форме, обратившись в орган ГНС по месту регистрации или по месту нахождения участка.

При сверке можно уточнить следующие важные детали:

  • реальную площадь и количество ваших участков или паев;
  • наличие права на льготы по уплате налога;
  • актуальную ставку налога в вашем обществе; конечную сумму, подлежащую уплате.

Напомним, за 11 месяцев текущего года местные бюджеты пополнились на 41,4 млрд грн благодаря плате за землю. Это на 15,3% превышает показатели в прошлом году.

Автор:
Ольга Опенько