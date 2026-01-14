Более 45 млрд грн земельного налога: какие регионы уплатили больше всего в 2025 году

В 2025 году более 3 млн плательщиков перечислили в местные бюджеты 45,6 млрд грн земельного налога, что на 15,6% больше, чем в прошлом. Наибольшие поступления обеспечили Днепропетровская область, Киев, Одесская и Львовская.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

Земельный налог в 2025 году вырос

"Поступления от земельного налога остаются в распоряжении местных общин. Это позволяет им финансировать ремонт дорог, поддерживать школы и обеспечивать критическую инфраструктуру в нынешних условиях", - говорится в сообщении.

Регионы-лидеры по объемам оплаты:

Днепропетровская область – 8,1 млрд грн;

г. Киев – 6,5 млрд грн;

Одесская область – 4 млрд грн;

Львовская область – 3,1 млрд грн.

Справочно

Плательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков и земельных долей (паев), а также землепользователи. Объектом налогообложения выступают земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, а также находящиеся в частной собственности земельные паи.

База налогообложения определяется исходя из нормативной денежной оценки земельных участков с учетом коэффициента индексации. Для земель, нормативная денежная оценка которых не проведена, налог начисляется исходя из их площади.

Право на сверку

В ГНСУ отметили, что каждый собственник земли имеет право проверить, правильно ли налоговая начислила платеж. Это можно сделать в письменном виде или в электронной форме, обратившись в орган ГНС по месту регистрации или по месту нахождения участка.

При сверке можно уточнить следующие важные детали:

реальную площадь и количество ваших участков или паев;

наличие права на льготы по уплате налога;

актуальную ставку налога в вашем обществе; конечную сумму, подлежащую уплате.

Напомним, за 11 месяцев текущего года местные бюджеты пополнились на 41,4 млрд грн благодаря плате за землю. Это на 15,3% превышает показатели в прошлом году.