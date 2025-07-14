Цена гектара выросла на 60%: где в Украине самая дорогая земля

Более 30 миллиардов гривен вложили украинцы в землю за четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель. Средняя стоимость гектара выросла на 60%. Сейчас за один гектар в среднем платят 60,7 тысячи грн. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Сделки на рынке земли

С момента открытия земельного рынка в Украине в июле 2021 года было заключено 339 644 сделки купли-продажи земли. В общей сложности продали более 636 тыс. га на 30,4 млрд. грн. При этом средняя стоимость одного гектара выросла на 60% - до 60,7 тысячи грн за гектар по состоянию на июнь 2025 года.

Аналитики отмечают, что первые месяцы после открытия рынка земли были достаточно активными. Так, в июле 2021 года было заключено более 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Медленно ажиотаж спадал: сделок увеличивалось, а средняя цена падала. Так, уже в декабре 2021 гектар стоил 33,7 тыс. грн.

С началом полномасштабной войны рынок практически остановился, только в мае 2022 года было заключено 323 соглашения. Возобновление началось летом, но объемы оставались низкими: до 4,6 тыс. сделок в месяц. Это было втрое меньше, чем в конце 2021-го.

В 2023 году рынок постепенно стабилизировался: ежемесячно составляли от 4 до 7 тыс. сделок. При этом росла и цена: с 39 тыс. грн/га в начале года до 42 тыс. грн/га в конце года.

Аналитики напоминают, что с начала 2024 года рынок земли стал доступен также и для компаний, но ожидаемого всплеска не произошло. В "Опендатаботе" связывают это с ограничениями для компаний с иностранными собственниками на операции с украинской землей. Уже с марта количество сделок превышало 9 тыс. рублей. в месяц, а общая ежемесячная стоимость сделок – более 1 млрд грн. Цена за гектар в 2024 году колебалась в пределах 43-52 тыс. грн.

Именно открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 привело к повышению цен на гектары.

Если сравнить первое полугодие 2025 года и первый период функционирования рынка земли (июль-декабрь 2021-го), то количество сделок выросло на 13%, в то же время сумма сделок — почти в три раза (с 2.85 млрд грн до 8.22 млрд грн)", - отмечают аналитики.

Тина гектара

Сейчас самая дорогая земля в Ивано-Франковской области — в среднем, за один гектар покупатель выложит 126,6 тыс. грн. Следуют Львовщина из 118,3 тыс. грн/га, Киевщина – 89, 4 тыс. грн/га, Тернопольщина - 86,9 тыс. грн/га.

Среди прифронтовых регионов по стоимости сельхозземли лидирует Днепропетровщина – там покупатели, в среднем, платят 73,9 тыс. грн/га.

Самые низкие цены на землю в прифронтовых регионах: Запорожская область - 38,3 тыс. грн/га, Херсонщина - 39,1 тыс. грн/га, Черниговщина - 41,1 тыс. грн/га, Николаевщина - 41,6 тыс. грн/га и Одесщина - 41,8 тыс. грн/га.

В этом году активнее всего покупают земли на Полтавщине (5,4 тысячи соглашений), Винницкой (5,4 тыс.) и Киевщине (4,7 тысячи).

Заметим, что с момента открытия рынка земли 66 компаний уменьшили свои земельные банки до размера менее 100 га и выбыли из перечня крупных землевладельцев. Больше земли пока в собственности у "Агрофирмы Рассвет" и "Дружковского Рудоуправления".

Добавим, капитализация рынка земли после доступа к нему украинских юридических лиц в течение 2024 года выросло на 340,7 млрд грн, что эквивалентно $8,2 млрд.