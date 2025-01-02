Капитализация рынка земли в 2024 году выросла на $8,2 млрд после доступа к нему юрлиц

Капитализация рынка земли после доступа к нему украинских юридических лиц за 2024 год выросла на 340,7 млрд грн, что эквивалентно $8,2 млрд. Об этом сообщается на странице программы USAID АГРО со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

По данным аналитиков, рост капитализации обусловлен именно открытием доступа к рынку земли для юридических лиц. В 2024 году правом покупки земли воспользовались 1446 юридических лиц, которые приобрели 17,2 тыс. земельных участков общей площадью 50 тыс. га.

При этом цена, которую платят юрлицу за землю, на 20-50% выше, чем цена, которую платят покупатели — физлица.

В KSE подчеркнули, что за девять месяцев 2024 года местные бюджеты получили 30,7 млрд грн налоговых поступлений от земельных участков.

Также в первые 11 месяцев 2024 года было передано в аренду 5344 участка совокупной площадью 44,6 тыс. га, что на 48% превысило площадь переданных в аренду коммунальных земель за соответствующий период 2023 года.

Итоги рынка земли в 2024 году. Источник: USAID АГРО

Совокупно аренда земель через Prozorro.Продажи генерирует 804,6 млн грн дохода общин ежегодно, из которых 386 млн грн – это доход переданных в аренду земель.

Всего за все время существования рынка земли заключено 305,2 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью 684,5 тыс. га, что на 37% превышает показатели соответствующего периода 2023 года по количеству транзакций и на 46% – по площади. В то же время, совокупный доход, полученный землевладельцами от продажи земель за все время существования рынка, составил 34,6 млрд грн.

"Рынок земли стал одним из ключевых источников ресурсов для восстановления Украины", – констатировали в USAID АГРО.

Напомним, с октября 2021 года организаторы земельных онлайн-аукционов в системе Прозорро. Продажи привлекли почти 3,9 млрд грн. За три года произошло около 16,4 тыс. торгов, что значительно активизировало рынок земель в Украине.

Всего через аукционы было реализовано более 98,9 тысяч гектаров земли. Из них более 89,2 тыс. га передано в аренду, что обеспечит ежегодное пополнение местных бюджетов почти на 1,1 млрд грн. Еще 9,7 тыс. га было продано на сумму 2,8 млрд. грн.