Капіталізація ринку землі у 2024 році зросла на $8,2 млрд після доступу до нього юросіб

Капіталізація ринку землі після доступу до нього українських юридичних осіб протягом 2024 року зросла на 340,7 млрд грн, що еквівалентно $8,2 млрд. Про це повідомляється на сторінці програми USAID АГРО із посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE).

За даними аналітиків, зростання капіталізації зумовлене саме відкриттям доступу до ринку землі для юридичних осіб. Протягом 2024 року правом купівлі землі скористалися 1446 юридичних осіб, котрі придбали 17,2 тис. земельних ділянок загальною площею 50 тис. га.

При цьому ціна, яку платять юрособі за землю, на 20-50% вища, порівняно з ціною, яку платять покупці — фізособи.

У KSE наголосили, що за дев'ять місяців 2024 року місцеві бюджети отримали 30,7 млрд грн податкових надходжень від земельних ділянок. Це становило 14% усіх податкових надходжень громад, тоді як роком раніше за аналогічний період податкові надходження за цю послугу становили 11%.

Також протягом перших 11 місяців 2024 року було передано в оренду 5344 ділянки сукупною площею 44,6 тис. га, що на 48% перевищило площу переданих в оренду комунальних земель за відповідний період 2023 року.

Результати ринку землі у 2024 році. Джерело: USAID АГРО

Сукупно оренда земель через Prozorro.Продажі генерує 804,6 млн грн доходу громад щорічно, з яких 386 млн грн - це дохід громад від земель, які передають в оренду у 2024 році.

Загалом, за весь час існування ринку землі укладено 305,2 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 684,5 тис. га, що на 37% перевищує показники відповідного періоду 2023 року за кількістю транзакцій і на 46% - за площею. Водночас сукупний дохід, отриманий землевласниками від продажу земель за весь час існування ринку, становив 34,6 млрд грн.

"Ринок землі став одним із ключових джерел ресурсів для відновлення України", - констатували в USAID АГРО.

Нагадаємо, з жовтня 2021 року організатори земельних онлайн-аукціонів у системі Прозорро.Продажі залучили майже 3,9 млрд грн. За три роки відбулося близько 16,4 тис. торгів, що значно активізувало ринок земель в Україні.

Всього через аукціони було реалізовано понад 98,9 тис. гектарів землі. З них понад 89,2 тис. га передано в оренду, що забезпечить щорічне поповнення місцевих бюджетів на майже 1,1 млрд грн. Ще 9,7 тис. га було продано на суму 2,8 млрд грн.