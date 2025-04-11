Продают, а не покупают: у каких украинских бизнесов больше всего земли в собственности

С момента открытия рынка земли 66 компаний уменьшили свои земельные банки до размера менее 100 га и выбыли из перечня крупных землевладельцев. Больше всего земли в собственности у "Агрофирмы Рассвет" и "Дружковского Рудоуправления".

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 8225,4 га уменьшились земельные участки бизнеса

По данным аналитиков, на 66 компаний уменьшился список из бизнесов, владеющих более 100 га земли. Если в начале 2024 года их было 283, то теперь 217. Из них 34 компании зарегистрированы на ВОТ.

Больше земли пока в собственности у "Агрофирмы Рассвет" — 5046, 1 га.

Хозяйство сегодня объединяет несколько населенных пунктов в Киевской области. Согласно аналитической системе YouControl, основателем и бенефициаром компания является Татьяна Засуха.

"Дружковское Рудоуправление" имеет во владении 3337,8 га земли, "Зернышко-Юг" — 2750,5 га, "Землетрейд" — 1877,8 га, "Агроголден" — 1336,5 га, "Куяльник" — 1283,2 га — 1048 га, "Свобода" — 969,4 га, "Глобал Агроленд" — 966,6 га.

Почему компании продают, а не покупают землю

Заметим, что с января 2024 г. рынок земли стал открытым для бизнеса. Однако вместо волны покупок бизнесы, владевшие значительным количеством земельных участков, продают землю.

Так, 2554 земельных участков продали компании за год с момента открытия рынка земли для бизнеса.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук считает, что единственным вопросом для малых фермерских хозяйств есть финансовая способность заниматься агробизнесом.

"Следует понимать, что в Украине система построения полей не имеет больших массивов. То есть, условно, у нас средние поля по Украине — это 50-60 гектаров. И когда ты начинаешь свой бизнес, тебе нужно, чтобы это было единственным массивом, для того, чтобы уменьшить количество расходов на возделывание этой земли. Если нет таких интересов, то и интереса". паи — ведь их не смогут даже обработать", — объясняет эксперт.

Добавим, что капитализация рынка земли после доступа к нему украинских юридических лиц в течение 2024 года выросла на 340,7 млрд грн, что эквивалентно $8,2 млрд.

По мнению экспертов, именно открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 привело к повышению цен на гектары.