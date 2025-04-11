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Продають, а не купують: у яких українських бізнесів наразі найбільше землі у власності

земля
На 8225.4 га зменшилися земельні ділянки бізнесу у 2024 році / Freepik

З моменту відкриття ринку землі 66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менше 100 га та вибули з переліку великих землевласників. Найбільше землі наразі у власності в "Агрофірми Світанок" та "Дружківського Рудоуправління".

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 8225,4 га зменшилися земельні ділянки бізнесу

За даними аналітиків, на 66 компаній поменшав список з бізнесів, які володіють понад 100 га землі. Якщо на початку 2024 року їх було 283, то тепер — 217. З них 34 компанії зареєстровані на ТОТ.

Фото 2 — Продають, а не купують: у яких українських бізнесів наразі найбільше землі у власності

Найбільше землі наразі у власності в "Агрофірми Світанок"  -  5046, 1 га. 

Господарство на сьогодні об'єднує декілька населених пунктів у Київській області. Згідно з аналітичною системою YouControl, засновником і бенефіціаром компанія є Тетяна Засуха.

"Дружківське Рудоуправління" має у володінні 3337,8 га землі, "Зернятко-Південь" - 2750,5 га, "Землетрейд" - 1877,8 га, "Агроголден" - 1336,5 га, "Куяльник" - 1283,3 га, "Седнівське" - 1221,9 га, "Агрофірма Каравай" - 1048 га, "Свобода" - 969,4 га, "Глобал Агроленд" - 966,6 га.

Чому компанії продають, а не купують землю

Зауважимо, що з січня 2024 року ринок землі став відкритим для бізнесу. Проте замість хвилі покупок, бізнеси, які володіли значною кількістю земельних ділянок, продають землю.

Так, 2 554 земельних ділянок продали компанії за рік з моменту відкриття ринку землі для бізнесу.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що єдиним питанням для малих фермерських господарств є фінансова спроможність займатися агробізнесом.

"Варто розуміти, що в Україні система побудови полів не має великих масивів. Тобто, умовно, у нас середні поля по Україні — це 50-60 гектарів. І коли ти починаєш свій бізнес, тобі потрібно, щоб це було єдиним масивом, для того, щоб зменшити кількість витрат на обробіток цієї землі. Коли немає таких масивів, то і зацікавленості в купівлі теж може бути менше. Підприємству нецікаво, коли йому пропонують серед поля 3-4 паї — адже їх не зможуть навіть обробити", - пояснює експерт.

Додамо, капіталізація ринку землі після доступу до нього українських юридичних осіб протягом 2024 року зросла на 340,7 млрд грн, що еквівалентно $8,2 млрд.

На думку експертів, саме відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року призвело до підвищення цін на гектари. 

Автор:
Світлана Манько
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