Імпорт дизелю в Україну зростає: які країни стали основними постачальниками

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 585 тис. т дизельного пального. Це на 3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. За січень-жовтень обсяг постачань становив 5,3 млн т, також перевищивши торішній показник на 3%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Звідки везуть дизпальне

Найбільшим постачальником дизелю залишається Польща, звідки в жовтні надійшло близько 235 тис. т пального. Однак це на 7% менше, ніж рік тому.

Натомість імпорт із Литви зріс у 3,6 раза — до 90 тис. т, а з Румунії — майже у 6 разів, до 155 тис. т. Збільшення румунських постачань пов'язане зі зміною санкційних обмежень, які Україна запровадила щодо цього напрямку восени 2025 року.

Серед компаній найбільше дизпального постачає польський концерн Orlen. У жовтні він відвантажив із НПЗ у Польщі та Литві понад 140 тис. т. За 10 місяців обсяг постачань до України перевищив 1,4 млн т — на 31% більше, ніж торік.

Хто найбільше імпортує

Другий місяць поспіль найбільшим імпортером залишається "Укрнафта". У жовтні компанія ввезла близько 75 тис. т дизпального — у 2,5 раза більше, ніж за рік до цього.

ОККО імпортувала 70 тис. т, UPG — 65 тис. т. До п'ятірки найбільших імпортерів уперше увійшла Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК) із результатом понад 35 тис. т.

За 10 місяців постачання "Укрнафти" та ЗПЕК зросли у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Проблеми імпортерів

Аналітики пояснюють, що зміна маршрутів, високі світові ціни та дороге транспортування призвели до нестачі обігових коштів у українських імпортерів. Це може ускладнити збільшення закупівель перед зимою.

У жовтні уряд запровадив "зелені коридори" для перевезення пального через кордон. Обсяги автомобільного імпорту завдяки цьому зросли до найвищого рівня з грудня 2023 року. Однак для стабільного постачання цього недостатньо. Експерти вважають, що уряду також потрібно вирішити проблеми із залізничними перевезеннями.

Нагадаємо, Кабмін запровадив пріоритетне проходження кордону та обслуговування для вантажів з імпортним пальним. Нові правила поширюються на автомобільні й залізничні перевезення та судна і мають скоротити затримки постачання пального в Україну.