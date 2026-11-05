Импорт дизеля в Украину растет: какие страны стали основными поставщиками

В октябре 2026 года Украина импортировала 585 тыс. т дизельного топлива. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. За январь-октябрь объем поставок составил 5,3 млн т, также превысив прошлогодний показатель на 3%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Откуда везут дизтопливо

Крупнейшим поставщиком дизеля остается Польша, откуда в октябре поступило около 235 тыс. т горючего. Однако это на 7% меньше, чем годом ранее.

В то же время импорт из Литвы вырос в 3,6 раза — до 90 тыс. т, а из Румынии — почти в 6 раз, до 155 тыс. т. Увеличение румынских поставок связано с изменением санкционных ограничений, которые Украина ввела по этому направлению осенью 2025 года.

Среди компаний больше всего дизтоплива поставляет польский концерн Orlen. В октябре он отгрузил из НПЗ в Польше и Литве более 140 тыс. т. За 10 месяцев объем поставок в Украину превысил 1,4 млн т — на 31% больше, чем в прошлом.

Кто больше всего импортирует

Второй месяц подряд крупнейшим импортером остается "Укрнефть". В октябре компания ввезла около 75 тыс. т дизтоплива — в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

ОККО импортировала 70 тыс. т, UPG – 65 тыс. т. В пятерку крупнейших импортеров впервые вошла Западная топливно-энергетическая компания (ЗТЭК) с результатом более 35 тыс. т.

За 10 месяцев поставки "Укрнафты" и ЗТЭК выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Проблемы импортеров

Аналитики объясняют, что изменение маршрутов, высокие мировые цены и дорогостоящая транспортировка привели к нехватке оборотных средств у украинских импортеров. Это может усложнить увеличение закупок перед зимой.

В октябре правительство ввело "зеленые коридоры" для перевозки горючего через границу. Объемы автомобильного импорта благодаря этому выросли до самого высокого уровня с декабря 2023 года. Однако для стабильного снабжения этого недостаточно. Эксперты считают, что правительству также следует решить проблемы с железнодорожными перевозками.

Напомним, Кабмин ввел приоритетное прохождение границы и обслуживание для грузов с импортным горючим. Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки и суда и должны сократить задержки поставки топлива в Украину .