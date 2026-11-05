UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Импорт дизеля в Украину растет: какие страны стали основными поставщиками

бензовоз
Украина увеличила импорт дизтоплива, но поставки из Польши сократились / Freepik

В октябре 2026 года Украина импортировала 585 тыс. т дизельного топлива. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. За январь-октябрь объем поставок составил 5,3 млн т, также превысив прошлогодний показатель на 3%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Откуда везут дизтопливо

Крупнейшим поставщиком дизеля остается Польша, откуда в октябре поступило около 235 тыс. т горючего. Однако это на 7% меньше, чем годом ранее.

В то же время импорт из Литвы вырос в 3,6 раза — до 90 тыс. т, а из Румынии — почти в 6 раз, до 155 тыс. т. Увеличение румынских поставок связано с изменением санкционных ограничений, которые Украина ввела по этому направлению осенью 2025 года.

Среди компаний больше всего дизтоплива поставляет польский концерн Orlen. В октябре он отгрузил из НПЗ в Польше и Литве более 140 тыс. т. За 10 месяцев объем поставок в Украину превысил 1,4 млн т — на 31% больше, чем в прошлом.

Кто больше всего импортирует

Второй месяц подряд крупнейшим импортером остается "Укрнефть". В октябре компания ввезла около 75 тыс. т дизтоплива — в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

ОККО импортировала 70 тыс. т, UPG – 65 тыс. т. В пятерку крупнейших импортеров впервые вошла Западная топливно-энергетическая компания (ЗТЭК) с результатом более 35 тыс. т.

За 10 месяцев поставки "Укрнафты" и ЗТЭК выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Проблемы импортеров

Аналитики объясняют, что изменение маршрутов, высокие мировые цены и дорогостоящая транспортировка привели к нехватке оборотных средств у украинских импортеров. Это может усложнить увеличение закупок перед зимой.

В октябре правительство ввело "зеленые коридоры" для перевозки горючего через границу. Объемы автомобильного импорта благодаря этому выросли до самого высокого уровня с декабря 2023 года. Однако для стабильного снабжения этого недостаточно. Эксперты считают, что правительству также следует решить проблемы с железнодорожными перевозками.

Напомним, Кабмин ввел приоритетное прохождение границы и обслуживание для грузов с импортным горючим. Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки и суда и должны сократить задержки поставки топлива в Украину .

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности