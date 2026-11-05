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iPhone на 1,6 млн грн у валізах: на Львівщині зупинили чотири спроби контрабанди техніки

Контрабанда техніки Apple
На Львівщині зупинили чотири спроби контрабанди техніки / ДПСУ

У пунктах пропуску "Мостиська" та "Шегині" співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці зафіксували чотири спроби незаконного переміщення техніки через державний кордон. Загалом вилучили 16 нових смартфонів компанії Apple орієнтовною вартістю 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Один із фактів задокументували на залізничному пункті контролю "Мостиська". Під час перевірки пасажирів поїзда "Перемишль — Київ", який прямував в Україну, у валізі 29-річної жительки Вінницької області виявили 12 нових смартфонів Apple різних моделей.

Ще три випадки зафіксували в пункті пропуску "Шегині". Під час прямування на вхід в Україну оглянули ручну поклажу трьох громадян — двох 20-річних жителів Львівщини та 18-річної мешканки Закарпаття, де інспектори виявили ще чотири нові пристрої бренду Apple.

За фактами порушення митних правил працівники митниці склали відповідні протоколи. Виявлену техніку вилучили та передали на склад митниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині БЕБ оголосило підозру за нелегальне ввезення техніки Apple на 35 мільйонів гривень, яку перевозили у днищі авто. Детективи викрили схему контрабанди великої партії електроніки відомого світового бренду.

Автор:
Максим Кольц

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