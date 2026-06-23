Техніка Apple на 35 мільйонів у днищі авто: БЕБ Львівщини оголосило підозру

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили схему незаконного ввезення в Україну великої партії електроніки відомого світового бренду. Вартість вилученої контрабанди становить понад 35 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що фігурант справи намагався перемістити через митний кордон комерційну партію гаджетів, заховавши їх у конструктивних порожнинах транспортного засобу. Для цього в днищі автомобіля було обладнано спеціальний тайник.

Під час ретельного огляду машини детективи виявили та вилучили 819 одиниць нової електроніки у заводських упаковках. Серед вилученого:

501 мобільний телефон;

211 бездротових навушників;

107 смартгодинників.

Фігуранту загрожує кримінальна відповідальність

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів, вчинена у великому розмірі з приховуванням від митного контролю).

У відомстві наголошують, що подібні тіньові схеми не лише завдають збитків держбюджету через несплату митних платежів, а й створюють недобросовісну конкуренцію для офіційних імпортерів, які працюють у правовому полі.

Досудове розслідування наразі триває. Детективи БЕБ разом із прикордонниками 7-го загону та прокурорами Львівської обласної прокуратури встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до організації цього нелегального каналу постачання.

Нагадаємо, один із найбільших виробників сигарет, який працював на Рівненщині, завдав бюджету збитків на 2,3 мільярда гривень. Директору підприємства оголошено підозру в ухиленні від сплати акцизного податку через схему з фіктивним "зникненням" понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини.