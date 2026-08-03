"Укрпошта" друкуватиме персональні дані на чеках за платежі: що змінилось з серпня

АТ “Укрпошта” з 1 серпня почала друкувати персональні дані платників на паперових чеках за комунальні та інші платежі. У компанії пояснили, що це вимога Національного банку України, яку зобов’язані виконувати всі надавачі фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби "Укрпошти".

Нові вимоги до паперових чеків

Зокрема, у паперових чеках буде вказуватися повне ім’я платника, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а у разі оплати банківською карткою або її поповнення - повний номер картки.

В "Укрпошті" пояснили, що такі вимоги встановлені нормативними актами НБУ та є обов’язковими для всіх надавачів фінансових послуг, зокрема банків і поштових операторів.

Водночас компанія заявила, що не підтримує ці зміни, оскільки вважає їх такими, що можуть суперечити міжнародним підходам до захисту персональних даних. "Укрпошта" вже звернулася до Нацбанку, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини із пропозицією переглянути ці вимоги.

Попри це, поки відповідні норми залишаються чинними, компанія зобов’язана їх виконувати.

У "Укрпошті" також зазначили, що клієнтам не потрібно повторно повідомляти свій РНОКПП, якщо вони вже надавали його раніше під час отримання соціальних виплат, державних програм чи інших послуг.

Якщо інформації про клієнта немає у системі, оператор попросить надати необхідні дані лише один раз.

Компанія закликала клієнтів уважно ставитися до паперових чеків із персональними даними та утилізувати ті з них, які більше не потрібні. Водночас усі відомості про проведені платежі "Укрпошта" зберігає в електронному вигляді відповідно до законодавства.

Нагадаємо, у червні "Укрпошта" запустила внутрішні поштомати (комірки швидкої видачі) у відділеннях ще у п’яти містах України: Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі. Також вони працюють у Києві, Львові, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві.