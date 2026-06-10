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"Укрпошта" запустила внутрішні поштомати ще у п’яти містах та планує розширити мережу

поштомати Укрпошти
"Укрпошта" запускає внутрішні поштомати у регіонах / Укрпошта

"Укрпошта" запустила внутрішні поштомати (комірки швидкої видачі) у відділеннях ще у п’яти містах України: Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі. Наступними у планах компанії є Одеса, Вінниця та інші обласні центри.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Компанія підбила підсумки роботи комірок, які з квітня працюють у 121 відділенні столиці та Київщини. За цей час туди надійшло понад 33,9 тис. посилок, і 71,8% з них клієнти забрали самостійно без звернення до оператора (понад 24 тисячі відправлень).

"Черги у відділеннях були однією з проблем, яку ми системно вирішували останні роки. З початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами, скарг на черги стало суттєво менше... Менше часу в черзі — більше часу для власних справ і більше можливостей для працівників обслуговувати тих, кому потрібна допомога для сплати комунальних послуг, отримання пенсій та інших послуг", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Через успішний старт проєкту "Укрпошта" збільшила плани та збирається встановити 600 комірок швидкої видачі замість 400, які планувалися раніше. Паралельно компанія має на меті налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій території країни до кінця року.

Як працюють комірки?

Комірки швидкої видачі розташовані всередині приміщень і працюють за графіком самих відділень. Частину посилок, за доставку яких відправник або отримувач уже сплатили, система автоматично спрямовує у ці секції. Клієнту надходить SMS із кодом доступу, за допомогою якого можна самостійно відкрити комірку. Звичний варіант отримання через оператора також залишається доступним для всіх охочих.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про те, що "Укрпошта" запускає новий формат отримання посилок.

Автор:
Тетяна Ковальчук