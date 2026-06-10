"Укрпочта" запустила внутренние почтоматы еще в пяти городах и планирует расширить сеть

"Укрпочта" запустила внутренние почтоматы (ячейки скорой выдачи) в отделениях еще в пяти городах Украины: Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. Следующими в планах компании есть Одесса, Винница и другие областные центры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрпочты".

Компания подвела итоги работы ячеек, с апреля работающих в 121 отделении столицы и Киевщины. За это время туда поступило более 33,9 тыс. посылок, и 71,8% из них клиенты забрали самостоятельно без обращения к оператору (более 24 тысяч отправлений).

"Очереди в отделениях были одной из проблем, которую мы системно решали последние годы. С начала пилотного проекта с внутренними почтоматами, жалоб на очереди стало существенно меньше... Меньше времени в очереди — больше времени для собственных дел и больше возможностей для работников обслуживать тех, кому нужна помощь для оплаты коммунальных услуг, получения пенсий и других услуг", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Из-за успешного старта проекта "Укрпочта" увеличила планы и собирается установить 600 ячеек скорой выдачи вместо 400, которые планировались ранее. Параллельно компания стремится настроить более 1000 классических внешних почтоматов по всей территории страны до конца года.

Как работают ячейки?

Ячейки быстрой выдачи расположены внутри помещений и работают по графику самих отделений. Часть посылок, за доставку которых отправитель или получатель уже уплатили, система автоматически направляет в эти секции. Клиенту поступает SMS с кодом доступа, с помощью которого можно самостоятельно открыть ячейку. Привычный вариант получения через оператора также остается доступным всем желающим.

Напомним, в мае сообщалось о том, что "Укрпочта" запускает новый формат получения посылок .