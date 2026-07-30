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Киев создаст материальный и продовольственный резерв на осень и зиму

КГГА
Киев закупит новые продовольственные наборы для формирования резерва на зиму / КГГА

Киев готовится к зиме и возможным чрезвычайным ситуациям. Городские власти формируют новые запасы продуктов и настраивают четкую работу всех экстренных служб.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Олег Куявский во время заседания Координационного совета по вопросам продовольственной безопасности и оперативного жизнеобеспечения населения, город заблаговременно отрабатывает алгоритмы взаимодействия для максимально скорой помощи киевлянам в случае кризисных событий.

"Город системно готовится к осенне-зимнему периоду, учитывая все возможные сценарии. Наша задача – заблаговременно сформировать необходимый материальный резерв, обеспечить продовольственную безопасность киевлян и отработать четкие алгоритмы взаимодействия всех служб, чтобы в случае чрезвычайной ситуации помощь поступала людям максимально быстро", – отметил Куявский.

В ближайшие 1–1,5 месяца Гуманитарный штаб Киева должен закупить и укомплектовать дополнительные продовольственные наборы (индивидуальные суточные рационы), которые станут запасом для использования в условиях чрезвычайных ситуаций.

При формировании резерва учли предложения общественности и волонтеров, имеющих практический опыт работы в кризисных условиях.

Параллельно в городе были пересмотрены и уточнены логистические цепочки по поставке пищевых продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости. В дальнейшем столичные власти планируют увеличить финансирование мер по продовольственной безопасности.

По данным КГГА, Гуманитарный штаб Киева продолжает работать в режиме кризисного реагирования. За январь-июль 2026 года город передал пострадавшим и социальным учреждениям около 100 тонн продовольствия, 500 тысяч товаров первой необходимости (фонари, павербанки и т.п.), 979 источников энергоснабжения, а также распределило 250 тысяч "теплых упаковок" для уязвимых категорий населения.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.

Автор:
Татьяна Бессараб