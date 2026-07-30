АМКУ обнаружил сговор между популярными сетями АЗС из-за топливных карт

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил признаки нарушения конкурентного законодательства в действиях ряда операторов топливного рынка и эмитентов топливных карт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение ведомства.

Регулятор установил факт антиконкурентных согласованных действий при использовании партнерских сетей автозаправочных станций (АЗС) и мультибрендовых карт.

Комитет приступил к исследованию рынка светлых нефтепродуктов в январе 2025 года. По результатам анализа в июле 2025 года АМКУ приступил к рассмотрению дела в отношении 19 субъектов хозяйствования, среди которых ООО "Альянс Холдинг", ООО "БВС Ритейл", ООО "Торговый дом Автотранс - Ойл", ООО "Петрол Партнер", ООО "Вентус Ресурс", ООО "Пидд лиц" и Пидд.

В чем состоит суть нарушения

В ходе расследования АМКУ установил, что начиная с конца 2023 года ответчики заключали между собой партнерские (межмимитентские) договоры. Эти сделки позволяли клиентам использовать топливные карты на АЗС партнеров.

Однако одним из ключевых условий таких договоров был прямой запрет использовать эти карты и топливо для участия в публичных закупках без предварительного согласия партнера. Объективной экономической или логистической потребности для такого ограничения регулятор не нашел.

По оценке АМКУ такие условия искусственно уменьшали количество участников на тендерах и создавали предпосылки для согласования поведения компаний во время подготовки и участия в публичных закупках. Это имеет признаки нарушения ч. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона "О защите экономической конкуренции".

Требования и сроки выполнения рекомендаций

Учитывая выявленные нарушения, Антимонопольный комитет предоставил ответчикам официальные рекомендации:

убрать соответствующее условие в своих партнерских (межмимитентских) договорах;

принять меры по недопущению в будущем включения подобных условий в партнерские (межмимитентские) договоры.

О результатах рассмотрения этих рекомендаций компании обязаны уведомить АМКУ в 10-дневный срок со дня их получения, а на их полное исполнение регулятор отвел два месяца.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет наложил штраф в 36 млн грн на компании за сговор на закупках для ВСУ. Тогда ведомство наказали двух участников торгов за согласованное поведение во время тендера по поставке штормовой одежды для украинских военных.