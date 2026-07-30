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Россияне массово экономят на одежде и обуви: продажи упали на 10%

одежда
Россияне массово экономят на одежде и обуви: продажи упали на 10%

Граждане РФ второй год подряд вынуждены сокращать расходы по обновлению гардероба. В январе-мае 2026 года количество покупок одежды и обуви в России упало на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Рост цен и переход на секонд-хенд

По итогам 2025 года падение продаж в fashion-ритейле составило 11%. В 2026 году ситуация продолжает ухудшаться.

  • Средний чек: в первом полугодии 2026 года средний чек на одежду и обувь в РФ вырос на 7% – до 3,1 тыс. рублей.
  • Причины удорожания: продавцы повышают цены, чтобы перекрыть падение спроса и рост себестоимости производства.
  • Изменение поведения: 34% потребителей перешли в более дешевый ценовой сегмент, а количество покупок в секонд-хендах выросло на 9%.

Эксперты рынка отмечают, что тренд на экономию усиливается: люди чаще ищут скидки и покупают подержанные вещи.

Сокращение доходов и рекордный пессимизм

Главной причиной экономии является ухудшение материального положения из-за переориентации российской экономики на военные нужды. Хотя Росстат декларирует незначительный рост доходов (+1,5%), опросы свидетельствуют об обратном.

По данным Gallup, в 2026 году о снижении жизненных стандартов заявили 56% россиян – это рекордный показатель за последние 20 лет. В то же время, 60% опрашиваемых считают, что ситуация в российской экономике ухудшается.

Напомним, из-за войны против Украины и последствий санкций россияне массово экономят на еде и одежде, сокращая расходы даже на товары первой необходимости.

Автор:
Максим Кольц