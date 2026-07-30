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Россияне массово экономят на одежде и обуви: продажи упали на 10%
Граждане РФ второй год подряд вынуждены сокращать расходы по обновлению гардероба. В январе-мае 2026 года количество покупок одежды и обуви в России упало на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.
Рост цен и переход на секонд-хенд
По итогам 2025 года падение продаж в fashion-ритейле составило 11%. В 2026 году ситуация продолжает ухудшаться.
- Средний чек: в первом полугодии 2026 года средний чек на одежду и обувь в РФ вырос на 7% – до 3,1 тыс. рублей.
- Причины удорожания: продавцы повышают цены, чтобы перекрыть падение спроса и рост себестоимости производства.
- Изменение поведения: 34% потребителей перешли в более дешевый ценовой сегмент, а количество покупок в секонд-хендах выросло на 9%.
Эксперты рынка отмечают, что тренд на экономию усиливается: люди чаще ищут скидки и покупают подержанные вещи.
Сокращение доходов и рекордный пессимизм
Главной причиной экономии является ухудшение материального положения из-за переориентации российской экономики на военные нужды. Хотя Росстат декларирует незначительный рост доходов (+1,5%), опросы свидетельствуют об обратном.
По данным Gallup, в 2026 году о снижении жизненных стандартов заявили 56% россиян – это рекордный показатель за последние 20 лет. В то же время, 60% опрашиваемых считают, что ситуация в российской экономике ухудшается.
Напомним, из-за войны против Украины и последствий санкций россияне массово экономят на еде и одежде, сокращая расходы даже на товары первой необходимости.