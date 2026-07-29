В июле сберегательная активность населения РФ снизилась на фоне летнего скачка инфляции и топливного кризиса. Доля респондентов, предпочитающих сбережения, а не покупки, упала на 6,5 процентного пункта — до 47,9%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По оценке Центробанка РФ, который заказывал соответствующий опрос у фонда "Общественное мнение", этот показатель крайне редко опускается ниже 50%, а текущий уровень стал минимальным с марта 2015 года.

Рост пессимизма и сокращение доходов

Изменение поведения потребителей сопровождается ухудшением оценок финансового положения и уклонением от традиционных инструментов накопления:

Оценка условий для сбережений: 34% опрошенных считают в настоящее время плохим для создания накоплений, в то время как хорошим его назвали только 26%. Оба показателя являются самыми плохими за последние 2,5 года.

Отсутствие финансовой подушки: 56% респондентов заявили о полном отсутствии денежного запаса в случае потери основного дохода. Только 41% опрошенных отметили наличие определенных сохранений.

Падение реальных накоплений: по расчетам Центра развития ВШЭ, в первом квартале реальный объем сбережений россиян сократился почти на треть (на 32,1%). Медианный среднедушевой наличный доход зафиксировался на отметке около 27,5 тыс. рублей.

Ухудшение потребительских ожиданий: доля граждан, предпочитающих тратить средства, возросла на 4,1 в. п. до 32,7%. В то же время, индекс потребительских настроений упал на 8,3 пункта — до 89,5%, а индекс ожиданий снизился на 11,4 пункта (до 92,2%), опустившись в зону пессимизма. Оба значения являются самыми плохими с марта 2022 года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила замедление роста депозитов и изменение их структуры: средства населения чаще направляются на накопительные счета, рынок недвижимости и фондовый рынок, в то время как срочные вклады теряют популярность.

Напомним, ранее сообщалось, что российские олигархи тайно выводят десятки миллиардов долларов из-за давления Путина на бизнес. Главными причинами бегства капитала стали опасения по поводу стабильности российской экономики, дефицит государственного бюджета и угроза принудительной конфискации частного имущества в пользу государства.