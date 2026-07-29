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В Украине продолжают падать цены на кукурузу: аналитики назвали причины

Цены на кукурузу стремительно снижаются
Цены на кукурузу стремительно снижаются / Depositphotos

В Украине сохраняется тенденция к снижению цен на фуражную кукурузу. Основной причиной этого явилась негативная ценовая корректировка на смежных рынках, а также ослабление цен в экспортном направлении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "АПК-Информ".

Спрос со стороны большинства покупателей остается сдержанным – переработчики и трейдеры преимущественно переориентировались на закупку ранних зерновых культур. Лишь немногие компании сохраняли активность в закупке кукурузы, что позволило им удержать закупочные цены практически без изменений.

Как изменились цены на внутреннем рынке

За прошедшую неделю цены спроса на кукурузу просели на 400–1200 грн/т и зафиксировались на уровне 7,9–9,6 тыс. грн/т СРТ. Исключением стали южные регионы, где показатели все еще достигали отметки в 10 тыс. грн/т СРТ.

На экспортном направлении в глубоководных портах зерновая подешевела на 3–9$/т. Стоимость кукурузы в портах колеблется в пределах 202–210 $/т СРТ-порт.

Ситуация на западной границе

На западной границе покупатели нового урожая озвучивают индикативные цены на уровне 205-207 €/т со сроками поставки в ноябре-январе, свидетельствуют данные брокерской компании Spike Brokers. Впрочем, реальное количество заключенных соглашений остается незначительным.

Украинские сельхозпроизводители преимущественно занимают выжидательную позицию, внимательно оценивая перспективы дальнейшего обновления и стабильности морского экспорта.

Ранее сообщалось, что экспортные цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за более слабого спроса со стороны трейдеров и активизации нового урожая в Турции.

Автор:
Татьяна Бессараб