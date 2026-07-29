В Україні продовжують падати ціни на кукурудзу: аналітики назвали причини

В Україні зберігається тенденція до зниження цін на фуражну кукурудзу. Основною причиною цього стало негативне цінове коригування на суміжних ринках, а також послаблення цін в експортному напрямку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "АПК-Інформ".

Попит із боку більшості покупців залишається стриманим — переробники та трейдери переважно переорієнтувалися на закупівлю ранніх зернових культур. Лише поодинокі компанії зберігали активність у закупівлі кукурудзи, що дозволило їм утримати закупівельні ціни практично без змін.

Як змінилися ціни на внутрішньому ринку

Упродовж минулого тижня ціни попиту на кукурудзу просіли на 400–1200 грн/т і зафіксувалися на рівні 7,9–9,6 тис. грн/т СРТ. Винятком стали південні регіони, де показники все ще сягали позначки 10 тис. грн/т СРТ.

На експортному напрямку в глибоководних портах зернова подешевшала на 3–9 $/т. Наразі вартість кукурудзи в портах коливається в межах 202–210 $/т СРТ-порт.

Ситуація на західному кордоні

На західному кордоні покупці нового врожаю озвучують індикативні ціни на рівні 205–207 €/т з термінами поставки у листопаді–січні, свідчать дані брокерської компанії Spike Brokers. Утім, реальна кількість укладених угоди залишається незначною.

Українські сільгоспвиробники переважно займають вичікувальну позицію, уважно оцінюючи перспективи подальшого відновлення та стабільності морського експорту.

Раніше повідомлялося, що експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися через слабший попит з боку трейдерів та активізацію нового врожаю в Туреччині.