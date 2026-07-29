Фінзвіт Microsoft: ринкова вартість компанії може коливатися на $190 млрд

Опціонні трейдери очікують рекордних коливань ринкової вартості Microsoft на рівні $190 млрд після публікації фінансових результатів за четвертий квартал. Настільки суттєва амплітуда підкреслює зростаюче прагнення інвесторів переконатися, що багатомільярдні витрати на штучний інтелект починають приносити реальну віддачу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За даними аналітичної платформи Option Research & Technology Services, опціони на акції корпорації передбачають можливий рух ціни на 6,6% в обох напрямках. Для порівняння, за останні 12 кварталів середній прогнозований рух становив 4,8%, а фактичний — 4,4%.

Від ейфорії до вимог окупності

Зростання вартості опціонів свідчить про те, що ринок розглядає Microsoft як один із ключових індикаторів успішності всієї технологічної галузі. Оскільки ралі на ринку ШІ дещо сповільнилося, учасники ринку стають дедалі обережнішими щодо постійного зростання витрат великих гравців.

За розрахунками аналітиків, за нинішніх темпів загальні капітальні витрати найбільших гіперскейлерів до 2027 року можуть перевищити обсяг їхнього вільного грошового потоку.

Скептицизм інвесторів підкріплюється також фінансовою динамікою компанії:

Падіння акцій: з початку року ціна паперів Microsoft знизилася на 18,7%, тоді як індекс S&P 500 зріс на 8,52%.

Динаміка витрат: у третьому фінансовому кварталі капітальні витрати техногіганта зросли на 49% у річному обчисленні — до $31,9 млрд (хоча це дещо менше, ніж $37,5 млрд у попередньому кварталі).

Акцент на корпоративному секторі: ринок спостерігатиме за зростанням хмарної платформи Azure, а також за тим, чи обирають клієнти екосистему ШІ від Microsoft, чи віддають перевагу стороннім розробникам.

Водночас частина трейдерів зберігає оптимізм. За даними Susquehanna, напередодні звіту один із великих гравців витратив $10,4 млн на купівлю 20 тис. кол-опціонів, розраховуючи на зростання акцій Microsoft вище позначки $450 вже у серпні.

Нагадаємо, техногігант Microsoft оголосив про створення нової операційної компанії Microsoft Frontier Company. Головне завдання нового підрозділу — допомагати великому бізнесу обирати, налаштовувати та інтегрувати технології штучного інтелекту, забезпечуючи реальну окупність інвестицій. Корпорація виділяє на запуск проєкту $2,5 млрд.