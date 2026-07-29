Финсвит Microsoft: рыночная стоимость компании может колебаться на $190 млрд.

Опционные трейдеры ожидают рекордные колебания рыночной стоимости Microsoft на уровне $190 млрд после публикации финансовых результатов за четвертый квартал. Столь существенная амплитуда подчеркивает растущее стремление инвесторов убедиться, что многомиллиардные затраты на искусственный интеллект начинают приносить реальную отдачу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По данным аналитической платформы Option Research & Technology Services, опционы на акции корпорации предусматривают вероятное движение цены на 6,6% в обоих направлениях. Для сравнения, за последние 12 кварталов среднее прогнозируемое движение составляло 4,8%, а фактическое — 4,4%.

От эйфории к требованиям окупаемости

Рост стоимости опционов свидетельствует о том, что рынок рассматривает Microsoft как один из ключевых индикаторов успеваемости всей технологической отрасли. Поскольку ралли на рынке ИИ несколько замедлилось, участники рынка становятся все более осторожными по поводу постоянного роста расходов крупных игроков.

По расчетам аналитиков, при нынешних темпах общие капитальные затраты крупнейших гиперскейлеров к 2027 году могут превысить объем свободного денежного потока.

Скептицизм инвесторов подкрепляется также финансовой динамикой компании:

Падение акций: с начала года цена бумаг Microsoft снизилась на 18,7%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 8,52%.

Динамика расходов: в третьем финансовом квартале капитальные расходы техногиганта выросли на 49% в годовом исчислении — до $31,9 млрд (хотя это несколько меньше, чем $37,5 млрд в предыдущем квартале).

Акцент на корпоративном секторе: рынок будет наблюдать за ростом облачной платформы Azure, а также за тем, выбирают ли клиенты экосистему ИИ от Microsoft или предпочитают посторонних разработчиков.

В то же время, часть трейдеров сохраняет оптимизм. По данным Susquehanna, накануне отчета один из крупных игроков потратил $10,4 млн на покупку 20 тыс. колл-опционов, рассчитывая на рост акций Microsoft выше отметки $450 уже в августе.

Напомним, техногигант Microsoft объявил о создании новой операционной компании Microsoft Frontier Company. Главная задача нового подразделения – помогать крупному бизнесу выбирать, настраивать и интегрировать технологии искусственного интеллекта, обеспечивая реальную окупаемость инвестиций. Корпорация выделяет на запуск проекта $2,5 млрд.