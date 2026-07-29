Конкуренция с BYD и Tesla заставила BMW начать масштабные сокращения штата

Из-за падения продаж в Китае и роста конкуренции с BYD и Tesla компания BMW начинает программу сокращения около 8000 рабочих мест в мире. Работникам в Германии автопроизводитель предлагает добровольные выходные выплаты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Кого сократит BMW?

Предложение касается сотрудников в области исследований, разработок, планирования и корпоративных функций, тогда как работников заводских цехов оно не охватывает. Также компания планирует оптимизировать руководящие должности. Программа сокращения начнется в октябре и продлится до 2027 года. Благодаря этому производитель ожидает повышения доходности в 2028 году.

В Германии гарантии защищают работников автопрома от принудительных увольнений. Поэтому компании вынуждены предлагать щедрые денежные выплаты за добровольное увольнение. В конце прошлого года в стране на автогиганта работало 87 436 человек (свыше половины общего количества персонала в мире).

Причины реструктуризации

Немецкие автопроизводители сокращают издержки из-за падения продаж, американских тарифов и высоких производственных затрат в Европе. В частности, концерн Volkswagen также сокращает десятки тысяч сотрудников.

BMW сталкивается с давлением из-за последствий войны на Ближнем Востоке и роста конкуренции со стороны местных производителей электромобилей в Китае, который является основным рынком компании.

"Согласно годовому отчету компании за 2025 год, численность ее рабочей силы в стране уже сократилась на 2,3% по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в официальных материалах компании.

На фоне новостей о реструктуризации акции BMW во Франкфурте выросли на 1,9%, хотя за год они упали более чем на треть.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн BMW зафиксировал понижение мировых продаж во втором квартале 2026 года. Главным фактором падения стало стремительное сокращение спроса на рынке Китая.